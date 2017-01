Mehr als 30 Tote bei erneuter Häftlingsrevolte in Brasilien

Die Revolte sei am frühen Freitag in der Haftanstalt Monte Cristo bei Boa Vista entstanden. Die Sicherheitskräfte haben nach Angaben der Behörden bereits die Kontrolle über die ländliche Haftanlage zurückgewonnen.

Im Nachbarbundesstaat Amazonia waren am Montag 56 Insassen in einer Haftanstalt in einem Streit zwischen rivalisierenden Banden getötet worden. Brasilien ist eines der Länder mit der höchsten Zahl an Gefängnisinsassen. Nach Angaben des Instituts IPCR gibt es derzeit mehr als 620'000 Häftlinge in den stark überbelegten Haftanstalten des grössten südamerikanischen Landes.

(sda)