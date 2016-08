Astronaut bricht US-Rekord für längsten Weltraumaufenthalt

Nach Angaben der NASA brach der 58-jährige dreifache Grossvater am Mittwoch den Rekord seines inzwischen in den Ruhestand gegangenen Kollegen Scott Kelly von insgesamt 520 Tagen im All. Den absoluten Weltrekord hält der Russe Gennadi Padalka, der auf mehrere Weltraum-Missionen mit einer Gesamtdauer von 879 Tagen zurückblickt.

Seine erste Weltraummission absolvierte Williams im Jahr 2000 an Bord der Raumfähre "Atlantis", seine erste ISS-Mission folgte sechs Jahre später, als die Raumstation gerade mal aus zwei Modulen bestand. Am Ende seines derzeitigen halbjährigen ISS-Aufenthalts Anfang September wird Williams insgesamt 534 Tage im Weltraum verbracht und dabei fünf Ausseneinsätze absolviert haben.

(sda)