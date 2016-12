Athen öffnet Metro-Stationen für Obdachlose wegen Kälte und Schnee

Zudem seien Sozialarbeiter im Sondereinsatz, um die mehreren Tausend Obdachlosen der griechischen Hauptstadt mit Kleidung, Decken und Lebensmitteln zu versorgen.

Die Temperaturen waren in den vergangenen Tagen stark gefallen; in Athen liegen sie derzeit nachts bei null Grad. Auch schneit es immer wieder, was in der Stadt selten vorkommt.

Im Norden des Landes herrschte Dauerfrost. Zahlreiche Strassen wurden entweder vollständig gesperrt oder waren nur mit Schneeketten befahrbar, berichtete das Staatsradio. Wegen stürmischen Windes liefen die meisten Fähren in der Ägäis nicht aus.

Das eisige Wetter soll Meteorologen zufolge bis zum 1. Januar andauern. An Silvester sollen aber die Winde nachlassen, teilte das Nationale Meteorologische Amt mit.

(sda)