Verletzte bei Angriff in Istanbuler Nachtclub

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur drang mindestens ein Bewaffneter in den Club und eröffnete das Feuer. NTV berichtete von zwei Angreifern, von denen mindestens einer ein Weihnachtsmannkostüm getragen habe. Es gebe viele Verletzte.

Der Sender CNN Türk berichtete, einer der Angreifer befinde sich noch im Gebäude. Ein Spezialeinsatz-Kommando bereite sich auf die Erstürmung vor. Auf Fernsehaufnahmen waren gepanzerte Polizeifahrzeuge und Krankenwagen vor dem Club Reina zu sehen.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Aus Angst vor möglichen Anschlägen waren in der Silvesternacht zahlreiche Polizisten in Istanbul im Einsatz. Der angegriffene Club ist einer der bekanntesten und grössten der Stadt am Bosporus.

(sda)