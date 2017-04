Ed Sheeran legt Rechtsstreit um Plagiatsvorwürfe bei

Sheerans Lied "Photograph" (2014) sei zur Hälfte "Note für Note" von einem Song mit dem Titel "Amazing" abgeschrieben, hiess es in der Klageschrift.

Doch der Prozess wurde abgeblasen, wie die Agentur PA berichtet. Beide Seiten hatten sich offenbar auf einen Vergleich geeinigt. Ob und wie viel Geld Sheeran den beiden Klägern gezahlt hat, wurde nicht bekannt.

Sheeran hat vor kurzem sein neues Album "Divide" veröffentlicht. Die beiden Singles "Shape of You" und "Castle on the Hill" brachen in den letzten Wochen zahlreiche Rekorde und katapultierten den Briten endgültig in die oberste Pop-Riege.

(sda)