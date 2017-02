Ehefrau von Brasiliens Ex-Präsident Lula gestorben

Sie starb im Hospital Sirio Libanés in São Paulo, wie mehrere Medien berichteten. Schon am Donnerstag hatten mehrere Politiker, darunter Lulas Vorgänger Fernando Henrique Cardoso und der derzeitige Präsident Michel Temer, im Spital ihr Beileid ausgedrückt. Lula und Marisa Letícia Rocco hatten 1974 geheiratet, von 2003 bis Anfang 2011 war sie Brasiliens First Lady.

Der Verlust der Frau fällt mitten in eine der schwersten Phasen im Leben des vom Schuhputzer zum Präsidenten aufgestiegenen Lula: Gegen ihn laufen mehrere Verfahren wegen Korruptionsverdachts. Er hält sich eine erneute Präsidentschaftskandidatur 2018 offen.

