Fünf Tote bei Schiesserei während Musikfestivals in Mexiko

Nach Angaben von Bürgermeisterin Cristina Torres eröffnete mindestens ein Bewaffneter am frühen Montagmorgen während des Festivals im Nachtclub "Blue Parrot" das Feuer. Andere Augenzeugen berichteten von Schüssen vor dem Eingang des Clubs.

Im Club brach Panik aus, wie Torres dem Radiosender Turquesa sagte. Insgesamt wurden nach ihren Angaben 15 Menschen durch Schüsse oder im Gedränge während der Flucht der Musikfans aus dem Club verletzt. Laut der Bürgermeisterin stehen die Behörden in Verbindung mit den Konsulaten der USA sowie von Kanada und Kolumbien.

Eine Mitarbeiterin des britischen Musikmagazins "Mixmag" berichtete von vier bis fünf Schüssen. Diese seien gegen 02.45 Uhr (08.45 Uhr MEZ) vor dem Club abgefeuert worden, erklärte Valerie Lee, die sich zu dem Zeitpunkt hinter der Bühne des Clubs aufhielt. "Die Leute begannen zu rennen, weil es hinten einen weiteren Ausgang gab."

Nach ihren Schilderungen hielten die Wachleute des Clubs die Schüsse zunächst für Feuerwerk, die Musik spielte noch fünf Minuten lang weiter. Es habe zehn Minuten gedauert, bis die Polizei gekommen sei.

Die Organisatoren des BPM-Festivals erklärten auf Facebook, die Schüsse seien vor dem Club von einem einzelnen Schützen abgefeuert worden. Unter den Todesopfern seien auch drei Mitglieder des Sicherheitsteams. "Wir sind voller Trauer über diesen sinnlosen Akt der Gewalt", hiess es in der Erklärung weiter. Das BPM-Team werde bei den Ermittlungen der Behörden umfassend kooperieren.

Zehntes Jubiläum

Das BPM-Festival ist ein Elektro-Festival mit internationalen DJ's, das in der Nacht zum Montag endete. Es feierte dieses Jahr sein zehntes Jubiläum.

Der Touristenort Playa del Carmen liegt an der Karibikküste im Bundesstaat Quintana Roo, 70 Kilometer südlich von Cancún. Die Region ist besonders bei US- und europäischen Touristen beliebt. Bisher blieb sie von der schweren Drogengewalt in anderen Teilen Mexikos weitgehend verschont.

