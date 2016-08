Goldsucher findet Vier-Kilo-Klumpen in Australien

Demnach entdeckte der Mann das Nugget bereits vergangene Woche mit einem Suchgerät im Boden eines früheren Abbaugebiets im Bundesstaat Victoria. Der Finder nannte das 145 Unzen (4,1 Kilogramm) schwere Nugget demnach "Friday's Joy" (Freitagsfreude).

"Ich dachte zuerst, es sei Müll, vielleicht ein altes Hufeisen", wurde der Mann zitiert. Er habe in dem Goldfeld schon zuvor mehrere grosse Goldklumpen gefunden, hiess es in der Mitteilung. Schätzungen zufolge könnte das Nugget dem Finder umgerechnet etwa 170'000 Euro einbringen.

Er habe zunächst nicht gewusst, was er mit dem Gold machen solle, sagte der Finder. "Es ist, als ob man einen grossen Fisch fängt. Wohin dann mit dem Ding? Ich habe es gewaschen, in Alufolie gepackt und die erste Nacht in meinem Backofen aufbewahrt", sagte er.

In den 1850er Jahren strömten Tausende in die auch "Goldenes Dreieck" genannte Region, Funde hatten einen Goldrausch ausgelöst. Der grösste jemals in Australien gefundene Goldklumpen wog nach Expertenangaben 72 Kilogramm und wurde 1869 entdeckt.

(sda)