Hai greift 17-jährigen Surfer an australischer Ostküste an

Der Jugendliche habe eine einzelne Bisswunde an der Hüfte davongetragen und sei ins Spital gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Verletzung sei nicht lebensgefährlich.

Zum Angriff kam es am populären Lighthouse Beach von Ballina rund 200 Kilometer südlich von Brisbane. An dem Strand hatte es in den vergangenen Jahren schon mehrere Hai-Attacken gegeben. Alle Strände in der Region wurden anschliessend für mindestens 24 Stunden geschlossen.

Vor den Küsten Australiens kommt es immer wieder zu Angriffen von Haien auf Wassersportler, teilweise sind diese tödlich. Entlang der Ostküste des Bundesstaates New South Wales wurden im vergangenen Jahr 14 Hai-Angriffe auf Menschen gezählt, 2014 waren es nur drei.

Experten streiten über die Ursachen der Entwicklung: Als mögliche Gründe werden unter anderem die Erwärmung der Meere durch den Klimawandel und die zunehmende Beliebtheit des Wassersports genannt.

