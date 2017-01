Holzheizungen verpesten in griechischen Städten die Luft

"Ich kann kaum noch atmen. Es stinkt", sagte die Besitzerin eines kleinen Zeitungskiosks im Zentrum Athens am Dienstagmorgen. Viele Athener klagen über tränende Augen und Brennen im Hals.

Das Umweltministerium rief die Bürger in den Städten auf, so wenig Holz wie möglich zu verbrennen. Nach Messungen des Ministeriums wurde der zulässige Feinstaubgrenzwert in den vergangenen Tagen übertroffen. Im Norden Athens wurden demnach Werte um 200 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen - erlaubt seien 50, hiess es im Staatsradio.

(sda)