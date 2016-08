Mehr als 650 eingefrorene Schuppentiere in Indonesien beschlagnahmt

Der Hausbesitzer aus dem Bezirk Jombang wurde festgenommen, gegen ihn wird wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, wie Polizeisprecher Raden Prabowo Argo Yuwono am Freitag mitteilte.

Die auch als Tannenzapfentiere bekannten Schuppentiere sind in Indonesien vom Aussterben bedroht. In China und anderen Teilen Asiens gilt ihr Fleisch als Delikatesse, ihre Haut und Schuppen werden in der traditionellen Medizin und zur Herstellung von Schuhen und Stiefeln verwendet.

(sda)