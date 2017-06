Mehrere Tote bei Anschlägen im Iran

Bei offenbar koordinierten Angriffen auf das iranische Parlament und das Mausoleum von Ayatollah Ruhollah Khomeini in Teheran sind laut Medienberichten sieben Personen getötet worden. Die meisten seien beim Angriff aufs Parlament getötet worden.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete, beim Angriff aufs Parlament sollen auch mehrere Geiseln genommen worden sein. Unter den Toten ist ein Wachmann. Er sei getötet worden, als mehrere Bewaffnete auf das Gelände des Parlaments im Stadtzentrum eindrangen, berichtete die Nachrichtenagentur Isna am Mittwoch. Drei Angreifer seien in das Parlament eingedrungen, sagte der Abgeordnete Elias Hazrati dem staatlichen Fernsehen zufolge. Einer sei mit einer Pistole, die beiden anderen seien mit Sturmgewehren des Typs AK-47 bewaffnet gewesen.

Die Nachrichtenagentur Isna meldete unter Berufung auf einen Abgeordneten, alle Türen des Parlamentes seien geschlossen worden. Ein Angreifer sei von Sicherheitskräften umzingelt.

Beim Angriff auf das südlich von Teheran gelegene Khomeini-Mausoleum sei ein Gärtner getötet worden, als mehrere Angreifer durch den westlichen Eingang in das Grabmal stürmten. Darunter sei eine Attentäterin gewesen, die sich ausserhalb des riesigen Komplexes in der Ebene südlich der Stadt in die Luft gesprengt habe, berichtete Isna. Es seien mehrere Personen verletzt worden.

In Konflikte involviert

Wer hinter den Angriffen steckte, war unklar. Der Iran war in den vergangenen Jahren weitgehend verschont geblieben von Anschlägen. Die schiitische Regionalmacht ist aktiv an den Konflikten im Irak und Syrien beteiligt und spielt auch eine Rolle in der gegenwärtigen Krise um den Golfstaat Katar.

Es gab immer wieder Drohungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und anderer sunnitischer Terrorgruppen gegen den Iran, doch verübten sie bisher keine grösseren Anschläge im Land.

Ajatollah Khomeini hatte 1979 die Islamische Revolution im Iran nach dem Sturz von Schah Reza Pahlavi angeführt und das Land zu einer Islamischen Republik umgestaltet. Der erst im Mai mit grosser Mehrheit wiedergewählte Präsident Hassan Ruhani bemüht sich um Reformen in dem Land, in dem Khomeinis Nachfolger, Ajatollah Ali Chamenei, als geistliches und politisches Oberhaupt letztlich das Sagen hat. (far/sda)