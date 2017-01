Papst Franziskus spendet Erdbebenopfer Trost

Es brauche einen Neuanfang. "Neu anfangen ohne die Kraft des Träumens zu verlieren, den Mut zum Träumen haben." Weinen helfe gegen den Schmerz, so das Oberhaupt der katholischen Kirche. "Aber gemeinsam weinen hilft mehr als alleine. Die Wunden heilen, auch wenn die Narben ein ganzes Leben bleiben."

Beim Erdbeben Ende August kamen in Orten wie Amatrice und Accumoli 299 Menschen ums Leben. Der Papst hatte Amatrice im Oktober besucht und sich ein Bild von der völlig zerstörten Stadt gemacht.

Im Oktober folgten weitere schwere Beben, die ganze Ortschaften zerstörten und Zehntausende obdachlos machten. Zur der Audienz kamen die Menschen aus den Regionen Marken, Latium, Umbrien und Abruzzen.

Die Orte sind immer noch zerstört - am Donnerstag legte sich auch eine Schneedecke über die Trümmer. Zudem war es in der ganzen Gegend bitterkalt. Am Freitag sollten es in Amatrice zum Beispiel nachts etwa minus 13 Grad kalt werden.

