Richter erklärt russischen Oppositionellen Nawalny für schuldig

Die Anklage hatte fünf Jahre Haft auf Bewährung gefordert. Die Anwälte des bekannten Kritikers von Präsident Wladimir Putin fürchten, dass er bei einer rechtskräftigen Verurteilung nicht bei der Präsidentenwahl 2018 kandidieren darf. Nawalny hat Berufung angekündigt.

Der nationalistisch orientierte Politiker war 2013 wegen Unterschlagung bei Geschäften mit einer Holzfirma in der Region Kirow zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Später wurde dies in eine Bewährungsstrafe umgewandelt. Im November kassierte das Oberste Gericht das Urteil und verwies es an eine untere Instanz zur Neuverhandlung zurück.

