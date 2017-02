Zehntausende Töfffahrer bei Motorradwallfahrt in Guatemala

Die Basilika von Esquipulas mit der schwarzen Christusfigur ist eine der wichtigsten Wallfahrtstätten in Mittelamerika. In den 1980er Jahren trafen sich die Präsidenten der Region in der Ortschaft, um die Bürgerkriege in Guatemala, El Salvador und Nicaragua beizulegen.

Die Biker-Wallfahrt gilt als die grösste Lateinamerikas und wurde 2011 zum nationalen Kulturerbe erklärt. Es beteiligten sich auch zahlreiche Biker aus anderen mittelamerikanischen Ländern und aus Südamerika.

(sda)