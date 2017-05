Er ist einer, der gerne debattiert

Wahlplakate hat er nur wenige aufgestellt in der Stadt. «Ein paar braucht es schon, damit die Leute überhaupt wissen, wen sie wählen können», sagt Marco Nuzzi. Der FDP-Gemeinderat aus Effretikon kandidiert für den vakanten Sitz im Stadtrat. Es ist keine leichte Aufgabe. Denn falls er am 21. Mai gewählt wird, tritt er die Nachfolge des bei einem Helikopterunglück verstorbenen André Bättig (FDP) an. Er habe deshalb auch keinen richtigen Wahlkampf führen wollen. «Das haben wir in der Partei so abgesprochen», sagt er. Und im Ressort Jugend und Sport, das er voraussichtlich übernehmen wird, kann er auch keine Lorbeeren sammeln. Denn schon im Frühling 2018 wird es aufgelöst, weil sich der Stadtrat dann von neun auf sieben Mitglieder verkleinert. Die verbliebenen Aufgaben werden auf andere Ressorts verteilt. Was treibt den 35-Jährigen ­also an, jetzt zu kandidieren? Er habe sich das gut überlegt, sagt er. Eigentlich hatte er geplant, ins Gemeinderatspräsidium zu wechseln. Das ist der übliche Turnus, wenn Gemeinderäte erst mal eine Amtsdauer lang Stimmenzähler waren. Nuzzi sitzt seit 2010 im Parlament. «Doch der Unfall von André Bättig hat alles komplett geändert.»

Mit Exekutive geliebäugelt

Das Ressort Jugend und Sport liege ihm sehr am Herzen, sagt Nuzzi. Und er wolle das, was Bättig begonnen habe, sauber übergeben. Im Frühjahr 2018, zur Zeit der Gesamterneuerungswahlen, tritt er wieder an. Denn mit dem Amt des Stadtrates habe er schon länger geliebäugelt. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Bisherige bessere Chancen haben, wiedergewählt zu werden. «Lokalpolitik macht Spass, denn sie ist die ehrlichste von allen, man kennt die Leute und kann die eigene Stadt weiterbringen.» Nuzzi ist keiner, der dauernd Vorstösse einreicht. «Nur etwa 50 Prozent in unserem Parlament bringen einen Mehrwert», findet er. Er überlege sich vorher gut, «ob ein Vorstoss jetzt wirklich notwendig ist». Lieber greift er vorher zum Telefon, sucht das Gespräch oder schreibt eine Mail. «Trotzdem bin ich einer, der gerne debattiert», stellt er klar. Bei gewissen Themen ordnet er sich selbst eher im rechten Flügel seiner Partei ein. Etwa, was die Finanzen betrifft. Dort lautet sein Credo: schwarze Zahlen, wenig Schulden und ein stabiler Steuerfuss. Bei Flüchtlings- oder Zuwandererthemen «bin ich eher offen». Er stammt selbst von Einwanderern ab. Im Parlament meldet er sich oft zu Wort. Seine Äusserungen sind kernig und klar. Dass er eine politische Laufbahn einschlug, hat unter anderem damit zu tun, dass er «schon während der Gymizeit Politik spannend fand und zahlreiche Politdiskussionssendungen schaute». Ihm gefalle auch, dass er etwas bewirken könne. «Das ist in der Politik besser möglich als sonst wo.» Die FDP habe am besten zu seiner Denkweise, dem Gesellschaftsliberalen, gepasst. 2008 trat er den Jungliberalen Illnau-Effretikon (JLIE) bei und wurde gleich deren Präsident. «Ich kannte einige der Mitglieder bereits, die haben mich motiviert, mitzumachen.» Der heutige Finanzvorstand Philipp Wespi, der vor ihm die Partei leitete, habe dann «richtiggehend geweibelt», damit er das Präsidium übernehme. Offensichtlich hat das gewirkt. «Bei den Jungliberalen kann man es eben auch lustig haben», sagt Nuzzi. «Dort geht es nicht nur um Politik, sondern auch ums Zusammensein.»

Mit 16 Jahren eingebürgert

Nuzzi ist Steuerberater für Unternehmen einer grösseren Revisions- und Beratungsgesellschaft. Er ist als jüngstes von drei Geschwistern in der Schweiz geboren und in Effretikon aufgewachsen. Seine Mutter und sein Vater wanderten aus Kalabrien respektive Benevento ein. Mit 16 Jahren liess er sich einbürgern. Wer in der Schweiz politisch mitwirken wolle, «muss den Weg über die Einbürgerung gehen», ist er überzeugt. Im vergangenen November kam seine Tochter zur Welt. Geheiratet hat er 2014. In Illnau-Effretikon laufe vieles richtig, sagt er. «Stadtrat und Verwaltung sind sehr sparsam.» Besonders am Herzen liegen ihm die Vereine. «Die müssen wir pflegen.» Das heisst: Die Stadt müsse ihnen die nötige Infrastruktur bereitstellen und möglichst keine Steine in den Weg legen. Er selbst spielte bis vor zwei Jahren im Stadtklub Hockey. Sollte er gewählt werden, reduziert er sein Arbeitspensum auf 80 Prozent. Ohnehin plant er einen Wechsel in ein Bassersdorfer Treuhandbüro, dessen Geschäftsführung er dereinst übernehmen will. ()