12 000 Franken für Mexiko und Nepal erlaufen

20 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben am Samstag auf der Sportwiese des Embracher Schulhauses Hungerbühl rennend ihre Runden gedreht ­– allerdings nicht um die Wette, sondern für einen guten Zweck. In 20 Minuten Laufzeit versuchten sie, so viele 300-Meter-Runden wie möglich abzuspulen. Für jede absolvierte Runde spendeten dann Sponsoren Geld, welches am ­Ende zwei Hilfswerken zugutekommt. Fast 12 000 Franken haben die Teilnehmer auf diese Weise generiert.

Die Hälfte davon geht an die Organisation Hope4children. Diese ist in Nepal tätig und gründete dort unter anderem einen Kindergarten für den Nachwuchs alleinerziehender Mütter und sehr armer Familien. Zudem unterhält und unterstützt die Organisation eine Lehrlingswerkstatt in Pokhara, in der beispielsweise Back-, Elektronik- und Nähkurse angeboten werden. Hope4children setzt sich ausserdem für die 20 000 Tibeter in Nepal ein. Diese haben dort selbst in der dritten Generation noch immer einen Flüchtlingsstatus.

Isoliertes Dasein nach derobligatorischen Schulzeit

Der zweite Teil des erlaufenen Geldes geht an die Organisation Taki mundo. Diese unterstützt gehörlose Menschen in Mexiko, welche in dem mittelamerikanischen Land kaum gefördert werden. Nach der Schulzeit fristen die meisten ihr Dasein isoliert zu Hause, werden als dumm eingestuft und haben keine sozialen Kontakte. Taki mundo gründete deshalb 2008 eine Gehörlosenschule. Heute wird sie von über 30 jungen Menschen im Altervon 3 bis 24 Jahren besucht. Ausgebildete Lehrpersonen fördern jedes Kind individuell. Die Schule setzt ausserdem auf Zweisprachigkeit: Es wird sowohl in Gebärden- als auch in Lautsprache unterrichtet.

Idee am Weihnachtsmarkt entstanden

Obwohl die Teilnehmer des Sponsorenlaufs für den guten Zweck antraten, gingen sie am Ende nicht leer aus. Sie erhielten zur Stärkung einen Imbiss: Ein für diesen Anlass beschriftetes Schorlegetränk, ein Semmeliund ein Schoggistängel. Die Idee zum gemeinsamen Sponsorenlauf der beiden Hilfsorganisationen ist am Embracher Weihnachtsmarkt entstanden. (Zürcher Unterländer)