127 neue Einwohner

Die Gemeinde Eglisau hat die Statistik für das vergangene Jahr herausgegeben. So wuchs die Einwohnerzahl um 127. Neu beträgt sie 5148. In der Gemeinde lebten per Ende Dezember 3938 Schweizer und 1210 Ausländer. Die Bibliothek hat 13 120 Bücher für Erwachsene (Vorjahr 12 609), 27 054 Bücher für Kinder und Jugendliche (29 377) sowie 998 Musik-CDs (1274) ausgeliehen.

Es wurden 233 Kubikmeter Nutzholz geschlagen, was dem Vorjahresniveau entspricht. Beim Brennholz sank die Zahl von 160 auf 69 Ster und beim Schnitzelholz von 1229 auf 880 Schüttkubikmeter. Weiter teilt die Gemeinde mit, dass die Kläranlage von Eglisau 757 000 Kubikmeter Abwasser biologisch gereinigt hat. Im vergangenen Jahr waren es 525 000 Kubikmeter. Die Erhöhung der Menge ist auf die Zusammenlegung der Kläranlagen von Glattfelden und Eglisau zurückzuführen.

Das steuerbare Einkommen aller natürlichen Personen betrug 184 Millionen Franken, ihr steuerbares Vermögen und Kapital 979 Millionen Franken. Auf ihr Einkommen und Vermögen zahlten die Eglisauer 11,3 Millionen Franken Steuern. (Zürcher Unterländer)