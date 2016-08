3000 Leute frönen in Bülach dem Mittelalter

Altertümliche Klänge von Flöten, Harfe und Dudelsack sind schon von weitem zu hören. Wer am Zugang zum Bülacher Lindenhof-Hügel den Wegzoll bezahlt hat und damit Einlass ins Dorfleben erhält, fühlt sich zwischen den 51 Ständen des Ragnarök-Spektakels in eine andere Zeit versetzt.

Es ist die Zeit des Mittelalters samt Kettenhemden, Schnabelschuhen und wallenden Gewändern. Die Stimmung ist friedlich, und im Schatten der Lindenbäume brutzelt ein Spanferkel. Zehn bis zwölf Stunden dauert es, bis das 50-Kilo-Exemplar zart und knusprig ist. Nebenan lockt das Mäuseroulette vor allem Kinder an. Wer richtig rät, durch welches Tor das Mäuschen schliesslich verschwindet, erhält als Preis ein Füllhorn. Gaukler Quirin schenkt den Kleinen als Zugabe gleich noch einen «Edelstein».

Schmied Hendrik bedient bei brütender Hitze unermüdlich den Blasbalg der Feldesse und zeigt, wie man kunstvoll einen Brieföffner schmieden kann, während Wahrsagerin Ursi in ihrem kleinen Zelt die Hand­linien der Kundinnen liest und ihnen ihr Schicksal voraussagt. Daneben macht Gatte René im Kessel über dem Feuer seinen Suppeneintopf. Etwas weiter zeigt Ninja-Krieger Marco mit Schwert und Samurai-Bekleidung die historische japanische Kriegskunst. Neben Fellen, Filzhüten, Schwertern und Schmuck gibt es auch überraschende Kleinigkeiten wie Salben aus verschiedenen Heilkräutern zu erstehen. Vielleicht nützt die Fichtennadelsalbe ja wirklich gegen Muskelkater.

Eine Welt voller Mythen und Sagen

Während die Gruppe Caladmor mit irischen und schwedischen Melodien das Publikum begeistert, freut sich Marc Zimmermann aus Niederhasli über den Titel als Wikingerkönig. «Ich musste beim Eierlauf meine Geschicklichkeit beweisen, beim Steinstossen die Kraft, beim Bogenschiessen die Genauigkeit.»

Susanna Zachar Simo erzählt, dass die Idee zum Ragnarök-Spektakel aus den Kreisen des Theatervereins Poeta Doctus entstanden ist. 2006 fand der Event zum ersten Mal in Eglisau statt, nun wolle man aber am Standort Bülach festhalten. «Wir hatten bereits am Samstag 1500 Besucher, heute rechnen wir mit nochmals so vielen Gästen», sagt die Organisatorin am Sonntagnachmittag. Tina Kasper, Kollegin aus dem OK-Team, ergänzt: «Dieses Jahr haben wir einen grösseren Markt, und das Abendprogramm wurde ausgebaut.» Ihre Faszination am Mittelalter begründet die 30-jährige Klotenerin mit den Worten: «Man muss die Begeisterung einfach spüren.»