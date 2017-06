40 Eichen zur Feier der Bülacher Löwen

Das 100-Jahr-Jubiläum des Lions Clubs International – 1917 in Chicago gegründet – liess auch die lokalen Lions Clubs im Unterland auf eine Vielzahl von Feieraktivitäten blicken. 24 der 35 Mitglieder des Lions Clubs Bülach machten sich am Vormittag des vergangenen Samstags mit Handschuhen, Schaufeln und gutem Schuhwerk in den Bülacher Spitalwald auf, um auf einem passenden Fleck Land 40 Traubeneichen zu pflanzen und danach in der Waldhütte beim Grill gemeinsam anzustossen. Die Zahl 40 war bewusst gewählt, denn der Serviceclub feierte zugleich sein 40-Jahr-Jubiläum.

Projekte für Jugendliche und benachteiligte Menschen

«Wir haben nach Symbolik gesucht, und Bäume zu pflanzen, ist etwas für die Zukunft», sagte Vorstandsmitglied Martin Wyler. Der Jahrespräsident Erich Stutz hat zudem Nachhaltigkeit zum Jahresmotto ernannt. «Ich wollte auch etwas wählen, bei dem alle physisch anpacken können.» Nachhaltig ist auch der Club selber. «Es ist schon eine Leistung, dass wir uns immer wieder erneuern können und wir es geschafft haben, so lange zu bestehen», sagte Wyler, der seit über 20 Jahren Mitglied ist.

Trotz des Wandels der Zeit ändert sich der «Lionismus» nicht: «Der Grundfokus ist bei allen Lions Clubs gleich – ‹Wir dienen›.» Das ist einerseits die Jugendförderung und anderseits sind dies soziale Projekte für benachteilige Menschen in der Gesellschaft im Allgemeinen. Finanziert wird die Hilfe von den Mitgliederbeiträgen, die in einen Aktivitätsfonds fliessen. Zu den Hilfeleistungen von Lions Clubs gehören zum Beispiel die Finanzierung von Rollstühlen oder grossen Zahnsanierungen. Auch kleinere Hilfen wie ein ÖV-Abo für Jugendliche, damit sie ihren Lieblingssport ausüben können, gehören dazu.

Eng arbeitet der Lions Club Bülach mit den Sozialwerken der katholischen und der reformierten Kirche der Stadt und mit lokalen Organisationen zusammen. Zudem veranstaltet der Club öffentliche Anlässe, wie den Tag der Tat, mit dem er das jährliche Projekt Blutstammzellenspende des SRK unterstützt, und natürlich ist da auch der traditionelle Glühweinverkauf am Bülacher Weihnachtsmarkt, dessen Einnahmen an die Sozialwerke der beiden Kirchen und an die Stiftungen Pigna und Wiesli für Menschen mit Behinderung gehen.

Auch an anderen Orten

im Unterland wird gefeiert

Der Club wollte auch nicht am Jubiläumsanlass nur sich selber feiern, sondern griff mit Unterstützung durch den Stadtförster Beat Keller zu Schaufel, Pickel und Hammer. Erich Stutz erklärte das Vorgehen: «Auf dem Grundstück war vorher ein Fichtenbestand und zuallererst mussten die Nadeln weg, weil sie den Boden versauern und die Eiche es nicht verträgt.» Danach ging es weiter: Loch graben, die Pflanzen setzen samt einem Holzstock, der sie gerade halten soll, und einem Gitter, das als Schutz gegen Waldtiere dient.

Auch anderswo im Unterland feierten die Löwen: Der Lions Club Zürich-Airport hatte einen Stand auf der Besucherterrasse des Flughafens, und für Jugend­lichen gab es gratis Rundfahrttickets. Der Lions Club Lägern organisierte in der Fussballanlage Gheid in Buchs ein Turnier für Kinder der 1. bis 8. Klasse im Bezirk Dielsdorf. Und dank der Clubs Glattal und Kloten, die gemeinsam fünf junge Musiker aus St. Petersburg eingeladen haben, gab es am Abend ein Konzert in der reformierten Kirche Opfikon. (Zürcher Unterländer)