40 Kilogramm Khat: Polizei verhaftet Schmuggler

Der Schmuggler, ein 49-jährige Serbe, reiste von Nairobi via Dubai nach Zürich. Die Kantonspolizei und der Zoll unterzogen sein Gepäck einer Routinekontrolle. Dabei fanden sie in den beiden mitgeführten Koffern je circa 20 Kilogramm Khat, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte.

Der Mann ist geständig und war mit der sofortigen Vernichtung der Drogen einverstanden, wie es weiter heisst. Er muss sich nun bei der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland verantworten. (mst/sda)