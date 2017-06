750 000 Franken mehr Steuern

Derweil in Bachenbülach eine Einzelninitiative zur Schaffung einer Einheitsgemeinde hängig ist, wird auch die Gemeindeversammlung vom 12. Juni über zwei Rechnungen für das Jahr 2016 zu befinden haben. Die politische Gemeinde hatte für die Erfolgsrechnung (ehemals Laufende Rechnung) mit einem Defizit von rund 900 000 Franken gerechnet.

Dass es unterm Strich bei einem Aufwand von 15,6 Mio. Franken (Budget: 15,5 Mio.) ein Minus von gerademal 3000 Franken geworden sind, führt der Gemeinderat insbesondere auf die höheren Steuererträge zurück; in erster Linie bei den ordentlichen Steuern aus dem Rechnungsjahr und aus früheren Jahre.

Konkret waren es beim Steuerertrag des laufenden Jahres 8,5 % mehr (rund 4 statt der geplanten 3,7 Mio. Franken); und beim Steuerertrag aus früheren Jahren fiel der Betrag sogar um mehr als 75 % höher aus (620 000 statt 350 000 Franken). Alles in allem waren es am Ende knapp 750 000 Franken an mehr eingenommenen Steuern. Von den 1,7 Mio. Franken an Investitionen im Verwaltungsvermögen haben die Bachenbülacher 1,3 Mio. Franken ausgelöst.

Die laufende Rechnung der Primarschulgemeinde (die nicht nach dem harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 geführt ist) schliesst bei einem Aufwand von 7,6 Mio. (Budget: 6,8 Mio.) mit einem Plus von 420 000 Franken (Budget: 330 000 Franken). Auch bei der Schule machen die Steuern die grossen Abweichungen vom Voranschlag aus.

Jungendplatz war günstiger

Des Weiteren wird die Gemeindeversammlung noch die Bauabrechnung des Jugend- und Begegnungsplatzes, beziehungsweise zur Erweiterung der Entsorgungsstelle zu behandeln haben. Für die beiden Vorhaben hatten die Bachenbülacher im Dezember 2015 insgesamt 900 000 Franken (500 000 für die Entsorgungsstelle und 400 000 Franken für den Platz).

Während die Entsorgungsstelle 8000 Franken günstiger ausgefallen ist, betrug der Minderaufwand beim latz rund 31 000 Franken. (Zürcher Unterländer)