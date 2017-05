7,7 Millionen als Glaubensfrage

Die Bülacher werden am kommenden Wochenende über den Verpflichtungskredit für das Asyl- und Flüchtlingszentrum abstimmen. Und das ist ein Entscheid mit Tragweite: Nicht etwa der Summe von 7,7 Millionen wegen oder weil das geplante Bauwerk von unschätzbarem siedlungsgestalterischem Wert wäre – Nein, von Bedeutung ist hier viel mehr die Abstimmung als solche, also die Tatsache, dass überhaupt auf kommunaler Ebene über eine Unterkunft für Flüchtlinge und Asylanten abgestimmt wird.

Das hat schweizweit Seltenheitswert, zumindest bis jetzt.Mit entsprechendem Interesse werden andere mittelgrosse Gemeinden das Verdikt des Bülacher Volkes zur Kenntnis nehmen, quasi als politische «Machbarkeitsstudie» für Asylunterkunfts-Neubauten. Denn im Kanton Zürich ist jede Gemeinde zur Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden verpflichtet; die Anzahl Personen berechnet sich anhand der Einwohnerzahl. Seit Anfang 2016 liegt die Aufnahmequote bei 0,7 Prozent.

Können kleinere Dörfer diese Zahl meist noch in Mietwohnungen oder in Mietcontainerbauten unterbringen, ist Bülach nicht die erste Stadt, die ihre dezentralen und in verhältnismässig kurzer Zeit realisierten Zwischenlösungen durch den Bau einer zentralen Unterkunft ersetzen möchte – auch deshalb, weil ein Teil der Provisorien tatsächlich provisorisch sind, weil sie zeitlich befristet sind (etwa in Bülach Nord oder an der Feldstrasse).

Die Bülacher werden am 21. Mai über ihre Einstellung gegenüber der Flüchtlingspolitik abstimmen.Florian Schaer, Redaktor

Der Zentrumsgedanke ist naheliegend: Alles wäre an einem Ort (in Bülach sogar auf stadteigenem Land), was die Betreuung und Kontrolle der Asylsuchenden einfacher machen würde. Personelle Ressourcen liessen sich besser bündeln und nebst den Mieten für all die anderen Unterkünfte und Container fielen auch Doppelspurigkeiten weg.

Und so sehr die SVP auch den Standort kritisieren und an den Modellrechnungen zum Sparpotenzial zweifeln mag, mittelfristig kommt der Zentrumsbau den Steuerzahler günstiger – zumal bei Lichte betrachtet ein Betrag von 7,7 Millionen für einen auf 181 Personen ausgelegten Bau fast schon erschreckend günstig ist: Nur einen Tag nach der Abstimmung soll das Parlament derselben Stadt für ein 900 Meter entferntes Verwaltungsgebäude dreieinhalb mal so viel Geld sprechen: 27,9 Millionen.

Aber geht es beim Bülacher Müliweg-Kredit wirklich nur ums Geld? Klar, in der Abstimmungsvorlage an sich ganz bestimmt, es ist ein Verpflichtungskredit, nicht mehr und nicht weniger. Doch wer das von der SVP vergangene Woche organisierte Abstimmungspodium besuchte oder wer in den letzten Tagen die Leserbriefe, Flyer und Parteiwebseiten liest, der fragt sich unweigerlich, wie ein im Grunde doch eher trockenes Bauthema derart emotional diskutiert werden kann.

Die Krux ist, dass sich die Debatte nicht um das konkrete Bauprojekt, sondern um die Asylpolitik an sich dreht. Die Überlegung dahinter ist die folgende: Wer auf die aktuelle Aufnahmequote von 0,7 Prozent mit dem Bau eines «definitiven» weil nicht provisorischen Gebäudes reagiert, der glaubt nicht (oder nicht mehr) daran, dass die Quote in absehbarer Zeit sinken wird; sei es, weil sich die geopolitische Situation änderte, sei es, weil die Eidgenossenschaft (oder der Kanton) eine Änderung in der Flüchtlingspolitik beschlösse. Wer mit festem Mauern baut, der akzeptiert gewissermassen, dass in den Gemeinden aus dem «vorübergehenden Flüchtlingsproblem» ein langfristiges Asylprojekt geworden ist.

So betrachtet ist der Müliweg-Kredit eine Glaubensfrage. Die Bülacher stimmen am 21. Mai nicht nur über einen Kredit, sondern über ihre Einstellung der Flüchtlingsthematik gegenüber ab. Würde in zwei Monaten plötzlich der Weltfriede ausbrechen und alle betroffenen Personen aus Syrien, Eritrea oder Afghanistan könnten froh und frei in ihre Heimat zurückkehren, dann hätte die Stadt Bülach 7,7 Millionen Franken in den Sand gesetzt – wenngleich man dannzumal vielleicht noch ein Geschoss des Baus für Sozialwohnungen nutzen könnte.

Dieses Weltfrieden-Szenario wird aber kaum eintreten. Bleibt die andere Option, die aus der Sicht einiger Bülacher Projektgegner im Bereich des mittelfristig Denkbaren liegt: Ein Kurswechsel in der Politik von Bern oder vom Kanton, sprich: tiefere Quote aufgrund zentraler Unterbringung, anderer Ausschaffungskriterien oder neuer Abkommen mit anderen Ländern.

Genau darauf zielte SVP-Kantonsrat Claudio Schmid am Politpodium zur Vorlage mit seinem Votum. Er wies darauf hin, dass eben niemand wissen könne, was in 5, in 10 oder in 15 Jahren sein werde – und solange man «nur» Container miete, sei man eben flexibel. Die Angst: An jedem Spaten, den man für einen Asylneubau in den Boden rammt, weht die weisse Fahne gegenüber Bern. Und so kann vielen Vertretern der Volkspartei das potenzielle Nein der Bülacher nicht deutlich genug ausfallen, nicht zuletzt mit Blick auf die eingangs erwähnten anderen Gemeinden.

Das Problem ist: Von Bülach aus lässt sich weder die Bundespolitik noch die Aufnahmequote ändern. Und würde man die Müliweg-Vorlage nur als das betrachten, was sie ist, so wäre die Diskussion am Stammtisch in etwa so schnell erschöpft, wie es die Debatte im Stadtparlament war, als man dem Kredit im Februar zustimmte, mehrheitlich zähneknirschend und emotionslos, einfach weil ein günstiger Bau zwischen A51 und Kaserne billiger ist, als über Jahre hinweg überall Container zu verteilen.

