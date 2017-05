«Abflug» in die Weinreben

Gegen 2 Uhr am frühen Freitagmorgen fuhr ein Mann mit einem Auto die Dorfstrasse in Buchberg hinauf. In der Rechtskurve bei der Kirche verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und überquerte damit die Gegenfahrbahn sowie das Trottoir.

Nachdem das Fahrzeug eine Strassenlaterne streifte, hob es ab und flog fast 10 Meter einen Rebhang hinunter, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Als das Auto wieder den Boden berührte, wurde es um 90 Grad nach rechts gedreht und kam schliesslich nach weiteren 14 Metern mit Front in Richtung Hang zum Stillstand.

Fahrer unverletzt - Ausweis weg

Der Autofahrer konnte das Wrack unverletzt verlassen. Durch die ausgerückten Polizisten wurde die Feuerwehr Buchberg zur Sicherung des Unfallfahrzeuges und ein privates Abschleppunternehmen zur Bergung aufgeboten.

Da beim Lenker der Verdacht bestand, sein Auto in nicht fahrfähigem Zustandgelenkt zu haben, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv verlief. Dem Mann wurde sein Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Die Höhe des verursachten Sachschadens ist Gegenstand laufender Untersuchungen. (mcp)