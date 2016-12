Ach Weihnachten!

Jedes Jahr scheint das Fest zur Geburt Jesu Christi in der Vorweihnachtszeit immer mehr profaniert, kommerzialisiert und amerikanisiert zu werden. In den Läden und Supermärkten stehen schon im Oktober Weihnachtsguetzli in den Regalen, und es wird schon im November, lange vor Beginn der Adventszeit, die Weihnachtsdekoration installiert. Dabei scheint das Motto zu gelten: Je mehr es leuchtet, glitzert und blinkt, desto besser!

Trotzdem ist für die meisten Menschen, ob gläubig oder nicht, Weihnachten immer noch ein sehr wichtiges Fest mit starken emotionalen Erinnerungen und Assoziationen. Für den Stress in dieser Zeit ist wohl nicht nur das «Gschänkli»-Kaufen verantwortlich, sondern es sind auch die unterschiedlichen und hohen Erwartungen an das Fest; jeder hat seine Vorstellungen von Weihnachten, welche von einem starken Harmoniebedürfnis und idealisierten Kindheitserinnerungen genährt werden. Kein Wunder also, dass es während dem Fest der Liebe oft zu Enttäuschungen und Konflikten kommt.

Ich beobachte aber auch, dass in dieser Zeit bei vielen Menschen ihr sonst über das Jahr vielleicht vernachlässigtes spirituelles Bedürfnis wieder aufkommt. Die älteren Leserinnen und Leser unter Ihnen erinnern sich bestimmt an Zeiten, da beim Weihnachtsfest noch andere Aspekte viel mehr im Zentrum standen; der Glaube an die Geburt von Gottes Sohn, das Bewusstsein von einem Wunder und die Hoffnung an eine bessere Welt. In anderen Ländern, welche gesellschaftlich und technologisch nicht als so modern gelten wie die Schweiz, sind diese Grundwerte der christlichen Religion für das Weihnachtsfest immer noch viel bedeutender.

Wie auch immer das Weihnachtsfest gefeiert wird, überall auf der Welt spüren die Menschen etwas Besonderes in dieser Heiligen Nacht, in der sich der Himmel ein kleines bisschen für uns alle zu öffnen scheint. In der Weihnachtsgeschichte finden Maria und Josef nach der beschwerlichen Reise und nach vielen feindlichen Abweisungen doch noch eine Unterkunft.

Das Bild der Krippe ist schlicht und kraftvoll zugleich; das neugeborene Kind stellt die Unschuld dar, welche der machtgierige König Herodes töten will, und es verkörpert auch die Vision auf eine bessere Welt, welche untrennbar mit Weihnachten verbunden ist. Eine Welt, wie Gott sie sich gedacht und uns versprochen hat, und wie sie uns auch der Prophet Ezechiel im Alten Testament ausmalt.

Er kündigt uns einen Friedensfürst an, eine Person, die alles Gute in sich vereint. Enttäuscht von den politischen Führungskräften seiner Zeit hofft Ezechiel auf einen von Gott gesandten Hirten, der die fehlgeleiteten Geschicke wieder richten wird. An den damaligen Machthabern wird scharfe Kritik geübt. Eine Situation also, welche auch auf die heutige Zeit übertragen werden kann, wo wirtschaftliche und politische Partikularinteressen über dem Gemeinwohl zu stehen scheinen.

Nicht wenige von uns sind enttäuscht, etwa vom Unvermögen der Weltpolitik, Kriege zu beenden, oder von scheinbar unlösbaren Familienstreitigkeiten oder von einer unbefriedigenden beruflichen Situation. Als soziale Wesen sehnen wir uns danach, ein friedliches und erfülltes Zusammenleben zu haben. Den meisten ist sicher bewusst, dass wir solch hohe Erwartungen nicht an menschliche Führungspersonen stellen können oder dürfen. Die Menschwerdung Gottes an Weihnachten verkörpert die Hoffnung, das Höhere und das Göttliche in unserem irdischen Leben zu erfahren. Diese Sehnsucht verbinden die Menschen bewusst oder unbewusst mit dem Weihnachtsfest und hoffen zugleich auf ein besseres neues Jahr.

Die wundersame Geschichte von der Geburt des Kindes in einem Stall soll uns immer wieder aufs Neue daran erinnern, dass Gott ganz nahe bei uns sein kann. Auch dort, wo Krieg und Zerstörung herrschen, zeigt sich mit der Geburt eines Kindes das Wunder des Lebens und das Versprechen auf eine bessere Zukunft. Das Wirken Gottes kann man unter allen Bedingungen erfahren – auch mitten im Alltag und stets aufs Neue.

Das Weihnachtsfest macht uns alle Jahre wieder Mut, diese Hoffnung nicht zu verlieren. Wir dürfen uns beseelen lassen vom Glauben, dass Wunder auch in unserer heutigen Zeit geschehen können; und vom Vertrauen darauf, dass wir auch nach Weihnachten weiterhin von Gott begleitet werden – was auch immer geschehen mag. (Zürcher Unterländer)