Alte Technik erwacht zu neuem Leben

Kaum standen die Türen zur Geigenmühle in Neerach um 10 Uhr offen, trafen bereits erste Interessierte ein. Und wie von Mühlenbesitzer Urs Wickihalder erwartet, setzte gegen 11 Uhr ein steter Besucherstrom ein. Wickihalder und seine Frau Claudia, die die Getreidemühle hobbymässig betreiben, führten fast pausenlos Gruppen von Interessierten durch die eindrückliche Anlage mit ihren Holz- und Eisenzahnrädern, ihren Mahlgängen und Förderbändern. Sie erklärten, wie das Mahlgut auf verschlungenen Wegen bis zu siebenmal durch die Mühlensteine geleitet wird, ehe das Mehl die gewünschte Feinheit erreicht hat.

Auf der Rückseite des im Jahr 1570 erbauten Riegelhauses ist das imposante Wasserrad angebracht. «Mit seinen 7,8 Metern Durchmesser ist es eines der grössten der Schweiz», erklärte Urs Wickihalder. Kommerziell gemahlen wurde in dieser Mühle bis 1925. Die sorgfältig gewartete Anlage präsentiert sich auf dem technischen Stand von etwa 1880.

In früheren Zeiten trauten die Bauern den Müllern nicht so recht. Da diese als Lohn für das Mahlen einen abgemachten Teil des Mehls zurückbehielten, glaubten viele Landwirte, sie würden hintergangen. «Zudem mussten sie harte Feldarbeit leisten, während der Müller das Wasser für sich arbeiten liess», sagte Wickihalder.

Viele Besucher verköstigten sich im lauschigen Garten der Mühle. Immer wieder führten die drei Niederglatter Hugo und Marco Wolf sowie Hansjürg Ringger die Kunst des Dreschens mit Flegeln vor – auch wenn sie Stroh ohne Getreidekörner bearbeiteten. «Wir dreschen leeres Stroh, und wir wissen das auch. In Bern oben dreschen sie auch leeres Stroh, wissen es aber nicht», sagte Hugo Wolf.

Ein morsches Wasserrad

Die über 500 Jahre alte Einfachgattersäge in Bassersdorf musste am Samstag immer wieder pausieren, da die Wassermenge nicht für einen kontinuierlichen Betrieb reicht. Dies gab den Besuchern Zeit für längere Gespräche mit den Betreibern aus den Reihen der Genossenschaft Pro Sagi Bassersdorf. Der Verein arbeitet nicht nur an den Baumstämmen, die in der Säge in Bretter, Balken und Latten verwandelt werden, sondern an zwei gewichtigen Aufgaben: der Verjüngung des Vereins und dem Neubau des morschen Wasserrads.

René Murbach, einer der Säger, hielt schmunzelnd fest: «Mit meinen bald 51 Jahren bin ich der Jüngste des Vereins.» Und Obmann Hans Herrmann ergänzte: «Von unserem elfköpfigen Verein sind vier Mitglieder über 75, der Älteste ist 88 Jahre alt. Aber sie alle sind mit grossem Eifer und einem grossen Herz für die Sägerei dabei.» Die Bemühungen, junge Mitglieder zu finden, gestalte sich schwierig. Alle würden immer sagen, «ja, ich mache mit, wenn ich dann pensioniert bin», erklärte Herrmann kopfschüttelnd.

Während der schöne Buchenstamm von der Wasserkraft über eine ausgeklügelte Transmission mit Zahnrädern, Lederriemen und glatten Rädern langsam durch die wippende Säge geschoben wurde, erklärte Murbach das Projekt zur Erneuerung des 5,4 Meter grossen Wasserrads. In den fast 40 Jahren seit der Sanierung der Anlage hat das Wasser dem Rad, das sich all die Jahre lang Tag und Nacht gedreht hat, arg zugesetzt. Der Neubau, der bis nächstes Jahr vollendet sein soll, komme auf rund 60 000 Franken zu stehen, wobei in dieser Summe auch der Neubau des Wassereinlaufkanals enthalten sei. Das Werk vollbringen werde wahrscheinlich ein Spezialist aus dem Berner Oberland.

Inzwischen brutzelten die Würste auf dem heissen Grill, die Leute deckten sich mit kühlen Getränken ein und suchten sich einen Schattenplatz. Es herrschte ein ständiges Kommen und ­Gehen.

Ein Doppelbetrieb

In der bereits im 14. Jahrhundert erwähnten Haumühle Embrach trieb auch am Samstag das 4,6 Meter grosse Wasserrad die Einfachgattersäge und ihren Vorschub an, auf welchem ein Kirschbaumstamm befestigt war. Säger Severin Meier von der Vereinigung Pro Haumüli Embrach zeigte, wie mithilfe von Holzstücken die benötigte Brettdicke eingestellt wird. Der gelernte Forstwart ist schon seit 25 Jahren dabei. Auch in seiner Freizeit beschäftigt sich Meier mit Holz. So hat er kürzlich einen Mittelalterwagen mit Scheibenrädern gebaut. «Einmal Holzwurm, immer Holzwurm», sagte Meier. Jeweils am Donnerstag versammeln sich einige Vereinsmitglieder, um die Säge der Haumühle in Schuss zu halten. Diese wird von einem Elektromotor unterstützt, damit sie gleichmässig arbeiten kann.

Das alte Wasserrad wurde vor zehn Jahren durch eine neues, von Mitgliedern der Vereinigung gebautes Rad ersetzt. «Dabei stiessen wir doch auf einige Probleme, die mühevoll gelöst werden mussten», erklärte Severin Meier schmunzelnd. Doch es läuft rund – und wie in Bassersdorf Tag und Nacht, damit es rundherum gleichmässig feucht ist und so keine Unwucht entsteht, die die Achse in kürzester Zeit zerstören würde.

Das Wasserrad in Embrach treibt jedoch nicht nur die Gattersäge an, sondern abwechslungsweise – wie der Name Haumühle verrät – auch eine Getreidemühle. Es handelt sich dabei um zwei Mahlsysteme mit Walzen und einem raffinierten Filtersystem, genannt Plansichter. Wahlweise kann auch ein Mahlgang eingeschaltet werden mit einer noch älteren Filteranlage, genannt Sechskantsichter.

Im idyllischen Naturschutzgebiet bei der Haumühle liessen es sich die Leute mit Verpflegung aus der Festwirtschaft gut gehen. Die Kinder vergnügten sich mit einer kleinen Mühle, die von einem Fahrrad angetrieben wurde. Sie spielten ein Mittelalterspiel, bei welchem kleine Kegel in einer Kiste mit einem Holzkreisel umgeworfen werden. Oder sie fabrizierten am Stand der Koch Wagnerei-Antikschreinerei aus Glattfelden kleine Spielzeuge, während ein Paar an der Drehorgel für die Musik besorgt war.

Alte Säge, neues Gebäude

In Buchberg lief kein Wasserrad, dafür ein kraftvoller Landert-Elektromotor. Dieser trieb auch am Samstag die mit neun Sägeblättern bestückte Vollgattersäge an, die den eingespannten Fichtenstamm sozusagen in einem Aufwisch in Bretter verwandelte. Da jedoch «Doppellatten» gewünscht waren, musste der Stamm noch einmal durch die Maschine. «Wir produzieren jedoch nicht kommerziell und konkurrenzieren keine anderen Betriebe», erklärte Heinz Degen, der Betriebsleiter der Säge. Degen ist im Vorstand des Vereins Pro Gattersagi Buchberg, der rund 90 Mitglieder zählt.

Bei einem Rundgang erzählte Degen die Geschichte der bald 100-jährigen Säge. Der letzte Wagner von Buchberg, Herrmann Gehring, hatte sie in den 1940er-Jahren als Occasion ins Dorf gebracht und bis 1975 betrieben. Danach zerfiel das Gebäude langsam und kurz vor dem Abbruch im Jahr 1991 retteten einige Männerriegler in einer Blitzaktion die Säge. Sie wurde restauriert und an drei Herbstfesten in Betrieb genommen. Voraus ging jeweils ein enorm aufwendiger Aufbau, gefolgt von einem grossen Abbau. «Es war nicht nur der grosse Aufwand. Wir haben festgestellt, dass die Säge trotz Betonsockel stark vibrierte, was längerfristig zu Schäden geführt hätte», erklärte Degen.

Dank vielen Beiträgen von Sponsoren und Gönnern und einem von der Gemeinde erteilten Baurecht konnte 2009 am Standort der Post ein neues Gebäude für die Sägerei gebaut werden. Darin untergebracht ist auch ein Handwerksmuseum, das seine Ausstellung jährlich wechselt. Dieses Jahr thematisiert das Museum die Seilerei. Im Untergeschoss des Gattersäge-Gebäudes werden zahlreiche Gerätschaften für die Herstellung von Stricken, Seilen und Tauen gezeigt. Auch eine eindrückliche Knotensammlung lässt sich bewundern.

Die kleinen und grossen Besucherinnen und Besucher konnten selber an der Herstellung von ­Seilen mitwirken. Der Bülacher Hanspeter Kern war nämlich mit seiner mechanischen Seilschlagmaschine vor Ort. Dieses inzwischen seltene Handwerk zog die Leute in seinen Bann. In der grossen Festwirtschaft blieben jedoch viele Tische leer. «Das Wetter ist zu schön», meinte Degen fast bedauernd. Viele potenzielle Besucher hatten offenbar die Badeanstalt vorgezogen.

Der Schweizer Mühlentag

Am Schweizer Mühlentag öffnen seit 17 Jahren jeweils im Mai über 100 Getreide- und Ölmühlen, Sägereien, Schmieden oder andere mechanische Werkstätten ihre Türen, um der Öffentlichkeit einen Einblick in vergangene Zeiten zu ermöglichen. Dabei steht die faszinierende und geniale Technik der Wasserkraft im Zentrum. (Zürcher Unterländer)