Altstadt nach Überfall abgesperrt

Unbekannte Täter haben am Mittwochvormittag, kurz nach 09.30 Uhr, einen Überfall auf den Bülacher Juwelier Zinniker verübt. Die Marktgasse wurde abgesperrt - während einer Stunde war das Zentrum von Bülach durch die Polizei abgeriegelt.

Die Zürcher Kantonspolizei bestätigt den Einsatz, kann aber noch keine weiteren Informationen zum Überfall und den Tätern geben. Die Fahndung laufe.

Das Schmuckgeschäft Zinniker wurde nicht zum ersten Mal überfallen. Schon im Dezember 2005 machten Kriminelle fette Beute: Sie stahlen Uhren und Schmuck im Wert von einer halben Million Franken. Damals krachten die Räuber mit einem Auto in die Eingangstür und verschafften sich so Zugang in das Geschäft. (mcp)