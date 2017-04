Amerikaner haben Flughafen-Zoll einen Bären aufgebunden

Aufmerksame Zöllner am Flughafen Zürich stiessen auf Unstimmigkeiten in den Frachtpapieren einer Sendung aus den USA. In der Luftfrachtsendung würden Maschinenteile befördert, war in den Papieren zu lesen. Die Zöllner machten sich also daran, die Sendung zu öffnen - und staunten nicht schlecht, was zwischen Stiropor und anderem Verpackungsmaterial zum Vorschein kam: Zwei ausgestopfte Braunbären.

Verfahren noch offen

«Mit einem solchen Fall hatten wir es zuvor noch nie zu tun», sagt Miroslaw Ritschard, stellvertretender Zollstellenleiter ZürichFlughafen. Nicht, dass er es noch nie mit ausgestopften Tieren zu tun gehabt hätte - aber bei jenen handelte es sich ausschliesslich um Trophäen von Jägern. Die mit den ensprechenden Bewilligungen auch als solche deklariert gewesen waren.

Die ausgestopfen Braunbären wurden vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV beschlagnahmt. Bären sind im Anhang II des Washingtoner Artenschutzabkommens aufgeführt. Diese Konvention soll einen nachhaltigen, internationalen Handel mit gelisteten Tieren und Pflanzen gewährleisten.

Bären sind gelistet - eine Ausfuhrgenehmigung deshalb zwingend notwendig. Auf Anfrage erklärte das BLV, dass das Verfahren nocht offen sei. Es müsse zuerst geklärt werden, ob es sich um einen Schmuggel handelt. Falls dem so wäre, würde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Busse ausgesprochen. (Zürcher Regionalzeitungen)