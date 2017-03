Angst vor Plüschaffen? Nur in diesem Mobil

Zu erfahren, was es bedeutet, nichts zu sehen und sich nur mit einem Stock und den eigenen Händen und Ohren in der Welt zurechtzufinden: Das will das Erlebnismobil der Christoffel-Blindenmission (CBM) möglich machen.

Das Mobil im Einsatz an einer Messe in Stuttgart (Quelle: Youtube)

Seit sieben Jahren tourt der weisse Wagen durch die Deutschschweiz und das Fürstentum Liechtenstein und macht halt in Schulen, Kirchen und an öffentlichen Veranstaltungen – etwa bei «Jeder Rappen zählt», am Afro-Pfingsten-Festival oder am Kinderrechtstag in Chur. Gestern und heute macht er halt in der Primarschule Wallisellen.

Beat Schneider ist Verantwortlicher des Erlebnismobils und führt in dieser Zeit sechs Schulklassen während je eineinhalb Stunden in die Welt ohne Augenlicht ein. Der Fokus liegt auf dem heilbaren grauen Star: «Hierzulande ist der graue Star eine Alterserkrankung, in Afrika gibt es aber Menschen, die schon damit zur Welt kommen», erklärt er eines der Probleme, mit denen die CBM sich beschäftigt.

Nichts Gefährliches im Wagen

Die Buben und Mädchen um ihn herum möchten aber vor allem eines wissen: Wie fühlt sich die Welt an, wenn die Sehkraft mit einer Brille massiv eingeschränkt wird? Vor dem Eintritt ins Mobil versichert Schneider ihnen: «Ihr werdet darin nichts Gefährliches, nichts Lebendiges und nichts Ekliges antreffen.» Dann geht es los.

In dem zwölf Meter langen, U-förmigen Gang treffen die Ent­deckungslustigen auf Stufen, Rampen, Vorhänge, Pflanzen und Gummitiere, die sie nur mit dem Stock und den Händen ertasten können. Auch die Bodenbeschaffenheit verändert sich: Kieselsteine knirschen und Holzdielen knacken unter den unsicheren Schritten.

Von draussen hört man Schreie von Kindern, die einen Teil der Topfpflanze im Gesicht spüren, an einer Kante anstossen oder einen Finger in den Plüschaffen graben. «Und, wer hatte Angst?», fragt Beat Schneider in die Runde, als wieder alle Schüler versammelt sind. Die Hälfte hebt grinsend die Hand.

Vier gewinnt mit Augenbinde

Weit harmloser sind dagegen die Aussenposten, die zum Programm gehören: Mit einer Augenbinde sollen die Schüler ein «Oberflächen-Memory» spielen, einen Turm aus Holzklötzen bauen, die Buchstaben des Alphabets in eine Form einpassen, ein vierteiliges 3-D-Puzzle aus Holz zusammensetzen oder Vier gewinnt mit Steinen spielen, die sich nur durch ein Loch in der Mitte voneinander unterscheiden.

«Blind zu sein, ist ganz schön schwierig», resümiert ein Mädchen nach dem Parcours. Sie habe aber auch gemerkt, dass die anderen Sinne eine umso wichtigere Rolle spielen, wenn das Augenlicht fehlt: Puzzleteile und Bausteine werden mit den sensiblen Fingerkuppen ertastet, unterschiedlich gefüllte Filmrollendöschen belauscht und einander zugeordnet.

Genau dafür soll die Aktion sensibilisieren. Ergänzt werden die neuen Erfahrungen mit einem Gespräch im Unterricht, in dem Beat Schneider über den Umgang von Menschen mit Behinderung im Alltag spricht. «Es geht darum zu sagen: Biete ihnen deine Hilfe an. Integriere sie in deinem Alltag», erklärt er. Und doch sei er immer wieder erstaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit dies viele Kinder bereits tun. (Zürcher Unterländer)