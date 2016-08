Anrig wird Bülachs neuer Bauchef

Der 30-jährige Manuel Anrig übernimmt die Führung der Abteilung mit den Bereichen Hochbau und Energie, Immobilien und Stadtplanung. Zudem gehört er in seiner Funktion der Geschäftsleitung der Stadtverwaltung an.

Gute Vernetzung

Manuel Anrig arbeitet bereits im dritten Jahr als Leiter Hochbau und Energie bei der Stadt Bülach. Der Stadtrat sei überzeugt, mit Anrig eine gut qualifizierte Persönlichkeit als Leiter Planung und Bau gewonnen zu haben, heiist es in einer Medienmitteilung. Er bringe als eidgenössisch diplomierter Hochbauzeichner, diplomierter Bauleiter Hochbau IBZ, diplomierter Abwasser- und Gewässerschutzfachperson VSA sowie mit Weiterbildungen in «Öffentliches Planungs- und Bauwesen» sowie «Public Management» (CAS) gute fachliche Voraussetzungen mit.

Zudem sei Anrig sowohl in der Stadt als auch in der Stadtverwaltung etabliert. Er kenne die politischen Rahmenbedingungen als auch die relevanten Anspruchsgruppen und sei sehr gut vernetzt.

Manuel Anrig wird die Nachfolge von Markus Burkhard antreten. Burkhard führt die Abteilung seit 1991 und tritt Ende März 2017 in den Ruhestand. Der Stadtrat bedanke sich bereits jetzt für die wertvolle und engagierte Arbeit von Markus Burkhard. Zusammen mit seinem langjährigen Partner im Stadtrat, Hanspeter Lienhart, habe er die Stadtplanung von Bülach in einer sehr intensiven Zeit um- und weitsichtig vorangetrieben und geprägt, heisst in der Mitteilung weiter. (red)