Antenne noch immer nicht in Betrieb

Michel Barth, Inhaber und Geschäftsführer der Beva Glas AG in Bülach Nord, ist verärgert. Rund zwanzig Mal hat er seit letztem November mit dem Kundendienst der Swisscom Kontakt gehabt. Gebracht hat es nichts. Denn Empfang auf seinem Handy hat Barth in seinen Geschäftsräumlichkeiten immer noch nicht.

Auf funktionierenden Empfang angewiesen

Begonnen hat die Misere, als im letzten Herbst eine Mobilfunkanlage auf einem alten Fabrikgebäude des Guss-Areals entfernt werden musste. Das entsprechende Gebäude wird saniert, für die Antenne kommt die Liegenschaft nicht mehr in Frage.

Da die Swisscom noch keine dauerhafte Lösung bereit hat, hat sie ein Provisorium aufgestellt (Ausgabe vom 25. Januar). An der Kreuzung Soli- und Fanglettenstrasse steht eine rund fünfzehn Meter hohe Antenne. Der Haken an der Sache: Die Antenne läuft noch immer nicht. Spätestens hinter dem Vetropackareal ist es vorbei mit dem Telefonieren.

In seinem Geschäft an der Schützenmattstrasse 144 nützt sein Mobiltelefon Michel Barth daher zurzeit nichts. Da die meisten seiner Kunden auf seine Handynummer anrufen, merkt Barth jeweils erst wenn er nicht im Geschäft ist, wie viele Anrufe er tatsächlich verpasst hat. «Das ist für mich sehr ärgerlich, ich bin für mein Geschäft auf funktionierenden Empfang angewiesen. Und nicht nur ich. Alleine in meiner Liegenschaft an der Schützenmattstrasse sind sechs weitere Geschäfte eingemietet, die alle auch keinen Mobilfunknetzempfang haben», weiss Barth.

Bülach hat Betrieb schon für Anfang Jahr bewilligt

Barth hat sich mit seinem Problem wieder und wieder an die Swisscom gewendet, hat ihnen auch seinen Firmenstandort angeboten, um darauf eine Antenne zu installieren. Genützt hat es bisher nichts.

Das Problem ist auch bei der Stadt Bülach bekannt. Fast täglich melden sich Anwohner bei Manuel Anrig, Leiter Hochbau und Energie der Stadt Bülach, und beschweren sich, dass der Empfang schlecht ist. Doch viel machen kann die Stadt nicht. «Mit der Swisscom wurde bereits vor Weihnachten vereinbart, dass sie ein Provisorium per 1. Januar 2017 in Betrieb nehmen darf», erklärt Anrig.

Denn eine baurechtliche Bewilligung für das Provisorium wird vorrausichtlich erst Anfang März erteilt, weil es sich bei der Antenne aber um eine Anlage von öffentlichem Interesse handelt und man einem Sicherheitsrisiko wegen fehlender bis nicht vorhandener Netzabdeckung vorbeugen will, hat die Stadt dem Betrieb bereits zugestimmt. Sämtliche Belastungsgrenzwerte würden zudem eingehalten. Warum die Swisscom den Betrieb noch nicht aufgenommen hat, wisse man nicht.

Swisscom sucht einen dauerhaften Standort

Die Swisscom selbst erklärt, dass die Antenne voraussichtlich bis Ende Februar aufgeschaltet wird. Im Hintergrund müssten zuerst noch weitere Arbeiten wahrgenommen werden, damit ein effizienter Betrieb gewährleistet sei. Das Provisorium werde aber auf jeden Fall eine geringere Leistung und Versorgung bieten als eine vollwertige Antenne.

«Wir sind in der betroffenen Region schon seit längerer Zeit auf Standortsuche», antwortet Mediensprecher Armin Schädeli auf die Frage, warum man sich nicht schon früher um einen neuen, dauerhaften Antennenstandort bemüht habe. «Leider erweist sich die Suche nach Antennenstandorten generell als sehr aufwändig und zeitintensiv.»

Man arbeite aber mit Hochdruck an einer dauerhaften Lösung. Der momentane Zustand soll maximal noch zwei Jahre anhalten. Da das Mobilfunknetz in Bülach zur Zeit nicht optimal ist, rät die Swisscom ihren Kundinnen und Kunden, die sich in Häusern mit schlechter Versorgung wiederfinden, sich über das drahtlose Netzwerk ins Internet einzuloggen und über jenes zu telefonieren. (Zürcher Unterländer)