Arbeitsunfall fordert Toten und Schwerverletzten

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Montag kurz nach 12.30 Uhr auf dem Gussareal in Bülach Nord. Bei Rückbauarbeiten am ehemaligen Sandaufbereitungsturm stürzten zwei Arbeiter rund zehn Meter in die Tiefe. Dabei wurden sie von mitstürzenden Betonelementen getroffen und verschüttet.

Einer der beiden, ein 54-jähriger Portugiese, verletzte sich dabei schwer und musste ins Spital gebracht werden. Der zweite Arbeiter, welchen die Polizei noch nicht identifizierte, erlag seinen Verletzungen noch auf der Unfallstelle. Die Bergung der beiden Arbeiter gestaltet sich schwierig, da die Unfallstelle zuerst vor möglichen weiteren stürzenden Teilen gesichert werden musste.

Unfallursache noch unklar

Die Polizei konnte am Montag noch nicht sagen, wie es zu dem Unfall gekommen war. «Die Forensiker sichern nun die Spuren und untersuchen, ob und wo es Bruchkanten gab, ob zuerst die Betonelemente stürzen und die Arbeiter mitrissen oder umgekehrt und ganz generell, wie sich der Unfall ereignet hat», erklärte Ralph Hirt, Mediensprecher der Kantonspolizei. Es könnten deshalb noch keine Angaben dazu gemacht werden, ob jemand den Unfall verursacht habe und ob er hätte verhindert werden können.

Auch ein Staatsanwalt war vor Ort. Das gehöre zum normalen Ablauf in so einem Fall, sagte Hirt. Denn schliesslich habe sich hier eine schwere Körperverletzung und sogar ein Todesfall ereignet. Das bedeute jedoch noch nicht, dass automatisch ein Strafverfahren eingeleitet werde.

Die Polizei hat die Baustelle bis auf Weiteres gesperrt. Sie wird sie wieder freigeben, wenn sämtliche Spuren gesichert und die Unfallstelle dokumentiert sind. Wann konnte die Polizei noch nicht sagen. (Zürcher Regionalzeitungen)