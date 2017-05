Asphaltpendlerin lässt sich die Laune nicht verhageln

Mit ihrem Pixie ist Raphaela Frei jede Woche rund 700 Kilometer unterwegs. Aufs Jahr gerechnet umrundet die 26-Jährige fast einmal die Welt. Zwar kreischt das Vehikel zuweilen markerschütternd wie der Drache Nasgul aus dem Film «Der Herr der Ringe», und zum Prestigobjekt taugt der fahrbare Untersatz auch nicht. Doch egal – das «Zitrönchen» wie Raphaela Frei ihren Citroen nennt, ist für die junge Kindergärtnerin mehr als ein Auto.

Die Pendlerin behauptet sogar, dass Pixie ihre voluminöse Handtasche ist. Im Auto verteilt findet man nämlich unter anderem 20 angespitzte Holzstöckchen zum Cervelatbraten mit ihren Kindergartenkindern, einen Heuballen und die Handorgel Alberta. Der äusserst mobile Lebensstil macht die Nürensdorferin nicht nur glücklich, sondern beschert ihr jetzt auch noch Medienpräsenz. Die Asphaltpendlerin ist nämlich eine der Protagonisten des neuen Gesellschaftsformats «SRF He!matland».

Im Zentrum der drei- bis fünfteiligen Sendereihen stehen gesellschaftlich brisante und kontroverse, typisch Schweizerische Tatsachen, wie zum Beispiel die Pendler oder Pendlerinnen. Der Job, das Häuschen im Grünen, Verwurzelung, der Abstand zum Arbeitsplatz oder die grosse Liebe sind nur einige der Gründe für ihre tägliche Tortur.

Guter Freund Gubrist

Doch den typischen Pendler gibt es nicht. Die «DOK»-Serie «Wir Pendler» zeigt die Vielfalt auf. Und so heftete sich der Kameramann beispielsweise einem Bahnpendler, einer Flugzeugpendlerin und eben auch Raphaela Frei an die Fersen.

Frei reifelt an 12 Stunden der Woche just zu den Hauptverkehrszeiten zwischen Nürensdorf, Brugg, Rapperswil und Muolen hin und her. «Auf die Bekanntschaft mit meinem alten Freund Gubrist könnte ich gut verzichten. Oh Gott ja!», stöhnt sie, lacht dann und erzählt von genervten Mitautomobilisten, die alle Klischees erfüllen. «Die Zürcher heften sich im 30-Zentimeter-Abstand an die Stossstange und bei den Aargauern muss man schon froh sein, wenn sie überhaupt fahren», scherzt sie.

Stau empfindet sie nicht als schlimm. Im Fall der Fälle knabbert sie Schokoladenkekse, schmettert mit Tom Jones im Duett «Delilah» oder unterhält sich mit ihrem Reisebegleiter Panda, einem drolligen Vierbeiner im Mopskostüm. Das Hündchen hat ein Problem mit seinem Spiegelbild in den Fensterscheiben der S-Bahn. Neben dem Radau, den der Vierbeiner angesichts seines eigenen Konterfeis aufführt, sind ihre Familie in Rapperswil SG und ihr Freund in Muolen SG, weitere Gründe zum Pendeln.

Stau hat etwas Gutes

Und so fährt sie in ziemlich unregelmässiger Folge zwischen ihren Lebensschauplätzen im «Äuteli Pixie» hin und her. Wobei – Raphaela Frei hat absolut nichts gegen den ÖV. «Aber mit allem Gepäck und dem Hund tue ich mir das nicht an», sagt sie. Im Auto geniesst sie die Ruhe. Niemand will was von mir und ich bin gezwungen ruhig zu sitzen. Die besten Ideen kommen mir sowieso unterwegs», berichtet sie.

Eine davon hat sie sogar ins Fernsehen gebracht. «Radio SRF 3 stellte einen Tag lang das Pendeln in den Fokus der Berichterstattung. Ich gab einen Kommentar auf Facebook ab, man kontaktierte mich», sagt sie. Was das denn für ein Kommentar gewesen sei? Sie sagt: «Ich habe gepostet: Der Stau im Gubrist hat auch etwas Gutes. So kann ich in Ruhe meine Nutellabrötchen essen.»

Längst ist die Aufzeichnung im Kasten, bald ist Ausstrahlung. Und immer noch schwärmt Raphaela Frei von der Feinfühligkeit des Kameramanns Christoph Müller und der spannenden Erfahrung. Sie sagt: «Vielleicht kann ich meine Botschaft ja so vermitteln. Sie lautet: Die Lebenszeit im Stau so angenehm wie möglich gestalten und sich die Laune nicht verhageln lassen.» (Zürcher Regionalzeitungen)