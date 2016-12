Auch Baumaschinen haben Weihnachtsferien

Den Autofahrern, welche die Kantonsstrasse zwischen Kloten und Winkel nutzen, bietet sich derzeit ein ungewöhnlicher Anblick: Akkurat aufgereiht steht am Rande der Autobahn Bagger an Bagger. Die Baumaschinen, welche für die Instandsetzung der Flughafenautobahn A51 genutzt werden, sind in den Winterferien. Laut Thomas Maag von der kantonalen Baudirektion werden die Arbeiten Mitte Januar wieder aufgenommen, wenn es die Witterungsbedingungen zulassen.

Arbeiten im Zeitplan

Die Bauarbeiten sind laut Maag im Zeitplan. Wegen des guten Wetters bisher habe es keine Verzögerungen gegeben. Noch müssen sich die Autofahrer, welche verengte Spuren und eine Temporeduktion auf 80 Kilometer pro Stunde in Kauf nehmen müssen, aber eine Weile gedulden: Die Instandsetzung der von täglich 40 000 Fahrzeugen befahrenen Autobahn ist gemäss Planung erst im Herbst 2018 abgeschlossen. Im Jahr 2019 folgen Arbeiten ausserhalb der Fahrbahn.

Für die Instandsetzung der in den Jahren 1970 und 1971 erbauten Strasse hat der Regierungsrat einen Betrag von 186 Millionen Franken bewilligt. Die Arbeiten umfassen unter anderem die Erneuerung des Trassees, des Belags, der Signalisation und des Entwässerungssystems. Zudem werden zwei Abwasserbehandlungsanlagen erstellt. In einer ersten Phase bis zum Sommer 2017 wird die Fahrbahn Richtung Eglisau erneuert. (Zürcher Unterländer)