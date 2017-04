Auch Bülach hilft bald bei Kleinreparaturen

Repair-Cafés auf Freiwilligen­basis, wie jenes des Konsumentenschutzes, boomen. Nur heis­sen sie nicht alle gleich. Bülach beispielsweise bekommt jetzt eine Flickwerkstatt. Für diesen Namen haben sich Initiant Hans Keller aus Bülach und Fritz ­Immer aus Höri mit ihrem Team entschieden.

In der Werkstatt des Bülacher Arbeits- und Inte­grationsprogramms für Arbeitslose, Reissverschluss, werden die zehn Freiwilligen vorerst drei­mal in diesem Jahr zusammenkommen und mit Werk­zeugen und einem breiten ­Know-how kostenlos bei einem Kaffee ihre Hilfe anbieten. Dabei sollen die Gegenstände nicht ­einfach abgegeben und repariert abgeholt werden.

«Unsere Idee ist, dass wir den Leu­ten zeigen, wo der Fehler ist, und sie bei der Reparatur dabei sind, damit sie sich das nächste Mal vielleicht selber helfen können», erklärt Hans Keller. Dinge sollen so bei Problemen nicht gleich entsorgt werden. «Heute ist oft der Fall, dass nur ein ­Kabel oder ein Stecker kaputt ist. Gehen die Leute dann in den Laden und hören, man könne nichts machen, werfen sie kaputte Geräte weg.» Die Flickwerkstatt will bei defekten Mixern, Föhns und Co. Reparaturhilfe bieten.

Die richtigen Leute vorhanden

Hier komme das breite Wissen der Helfer ins Spiel, wie Fritz ­Immer sagt: «Wir haben pensio­nierte Handwerker, zwei Ingenieurinnen, eine Innendekorateurin, einen Techniker und jeman­den, der eine Webseite aufgeschaltet hat, damit wir bekannter werden. Es ist ein Glücksfall – wenn man Leute mit solchen Fähig­keiten hat.» Das sei ­alles, was man brauche. Und es sei ideal, dass die Räumlichkeiten samt den Werkzeugen des Reissverschlusses benutzt werden dürften. Es sei einer der grösseren Knack­punkte bei der Freiwilligenarbeit, einen guten Raum zu bekommen.

Selbst war Fritz Immer in den oberen Etagen der Computerindustrie tätig. «Doch genau wie Hans Keller, der Physik und Mathe­matik studiert hat, bin ich handwerklich begabt.» Und laut Statistiken des Konsumentenschutzes könne man rund die Hälfte der in Repair-Cafés gebrachten Gegenstände flicken. «Bei manchen werden wir sagen müssen, dass es unsere Fähig­keiten übersteigt. Doch wir haben eine Liste mit Fachgeschäften, bei denen die Besucher Hilfe bekommen können», sagt Keller.

Was lange währt …

Wäre es nach ihm gegangen, gäbe es in Bülach schon seit Jahrzehnten eine Flickwerkstatt, doch es ergab sich nie. «Die Idee hatte ich noch vor der Repair-Café-Bewegung.» Im Rahmen anderer Freiwilligenarbeit hörte er letztes Jahr, dass der Reissverschluss Inter­esse hätte. «Marc Biliger, der Chef des Reissverschlusses, fand die Idee gut und stieg sofort ein.»

Als sie dann mit dem Frauenverein versucht hätten, das Pro­jekt aufzugleisen, habe man zu wenig Freiwillige gefunden. Schliesslich fragte Keller bei Bekann­ten nach und schaltete letzten Herbst ein Inserat. Das Resultat: Neben den zehn Freiwilligen gingen Hilfeangebote von vielen anderen ein. So sollten sich die Einsätze mit der Zeit wie geplant auf fünf- bis sechsmal pro Jahr ausweiten lassen.

