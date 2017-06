Auf Tuchfühlung mit Granit Xhaka

Granit Xhaka einmal hautnah erleben. Das können all jene, die am Montag am Flughafen die Filiale von Ochsner Sport besuchen. Ab 9.30 Uhr wird der 24-jährige Mittelfeldstratege von Arsenal und der Schweizer Nationamannschaft für seinen Ausrüster Under Armour anlässlich einer Autogramstunde die Werbetrommel rühren.

Kinder könne zudem an der Torwand direkt gegen Xhaka antreten. Dabei sind Preise wie handsignierte Fussballschuhe von Granit Xhaka zu gewinnen. Zu den Gewinnern können auch jene zählen, die ein Autogramm ergattert haben: Denn damit nimmt man automatisch an der Tombola teil, an der als Hauptpreis ein handsigniertes Trainingsoutfit wartet.

Der nächste Ernstkampf auf dem Rasen steht für Xhaka am Freitag an. Mit der Nati spielt er im Rahmen der WM-Qualifikation in Torshaven gegen die Färöer Inseln. (red)