Auf dem Stadtplatz blühen die Gärten

Zehn Aussteller aus der Region haben den Stadtplatz von Kloten in eine Gartenoase verwandelt. Im Rahmen der Gartenbau­ausstellung Artgarden zeigen sie bis zum 28. Mai ihre Ideen, von denen sich die Besucher inspirieren lassen können. Der Klotener Stadtpräsident René Huber hat gestern die Ausstellung, welche zum ersten Mal im Unterland stattfindet, mit einer Rede auf dem Stadtplatz eröffnet. Insgesamt 30 000 bis 40 000 Besucher erwarten die Organisatoren im Laufe des Monats.

Wer nicht nur in den Gärten verweilen, sondern sich informieren will, wird sicherlich innerhalb des Rahmenprogramms fündig: So werden während des ganzen Monats im Stadthaus Fachvorträge zu verschiedenen Themen gehalten, zum Beispiel zur Jahrespflege der Gärten, zu invasiven Neophyten oder zur Harmonie im Boden. Wer es ak­tiver mag, kann Wildbienennisthilfen bauen, mit Schwemmholz basteln oder verschiedene Bodenarten auf dem Barfuss­sinnespfad zu spüren bekommen. Weitere Infos sind zu finden unter Artgarden.ch. ()