Auf den Spuren eines aussterbenden Berufs

Emil Simmler schliesst die Hintertür der Gemeindeverwaltung von Buchberg auf und weist den Weg in den Dachstock. Hier stechen dem Betrachter sofort zwei grosse Holzgefässe ins Auge: ein Zuber, um die eingesammelten Trauben zu verstauen, und eine Stande, um den Wein vergären zu lassen. «Diese Stande ist ein kleines Exemplar», sagt Emil Simmler. Sie fasse lediglich 800 Liter, in der Regel seien 1200-Liter-Behälter verwendet worden. Rechts von diesen Gefässen ist ein Raum mit Objekten aus einer Wagnerei zu sehen. Simmler öffnet aber die Tür links: Hier hat er «die vermutlich reichhaltigste Küfereisammlung der Deutschschweiz» ausgestellt, wie er sagt. Eine Küferei ist eine Werkstatt, in der Flüssigkeitsbehälter aus Holz produziert werden, oft für die Lagerung von Wein. Simmlers Vater besass in Buchberg eine Küferei – viele der ausgestellten Objekte stammen aus dieser. «Ich wollte nicht, dass sie als Einzelstücke weggegeben werden und verlottern, deshalb habe ich die Gemeinde um einen Raum gebeten», sagt Simmler. 1990 konnte er ihn beziehen. Hier hat Simmler auch Stücke aus anderen Küfereien zusammengetragen.

Lehre bei fremdem Meister

Etwa 130 Werkzeuge sind zu sehen, viele davon hat Simmler an die Wand gehängt. Auch verschiedene hölzerne Fässer und andere Arten von Behältern, zum Beispiel Gelten für den Transport von Wein oder anderen Flüssigkeiten wie Apfelmost, sind zu finden. Holzgefässe fanden zudem auch in Gerbereien Gebrauch. Einer Puppe hat Simmler die typische Tracht eines Küfers angezogen. Dazu gehören das gestreifte Hemd, die Schürze und die soliden Schuhe. «Der erste Schritt beim Fassbau ist die Herstellung der Dauben», sagt Simmler. Dauben sind die Längshölzer, die aneinandergereiht das Fass bilden. Für Weinfässer wurde Eichenholz verwendet. Um das Fass in die gewünschte Form zu biegen, wurde der stumpfe Kegel mit Wasser benetzt und und in seinem Bauch ein Feuer gemacht. Auf diese Weise wurden die Dauben formbar. Simmler zeigt, was in einem späteren Schritt getan wurde: Er schlägt die Metallreifen, welche das 200 Liter grosse Demonstrationsfass umgeben, mit einem Hammer ein.

Wie lange ein solches Eichenfass hält, entscheiden laut Simmler die Bedingungen im gelagerten Raum: «Es gibt weinfressende und fassfressende Keller.» Wenn der Keller zu warm ist, verdunstet der Wein. Wenn er zu feucht ist, nimmt das Fass Schaden.

Simmler weiss deshalb so gut Bescheid über den Beruf des Küfers, der in Deutschland Böttcher genannt wird, weil er ihn selber erlernt hat. Er begann im Jahr 1947 bei einem Meister in Osterfingen SH die Ausbildung, auch wenn sein Vater eine Küferei besass. «Es war Usus, dass man die Lehre bei einem fremden Küfer absolvierte», sagt der 86-Jährige. Dieser hatte dem Lehrling Kost und Logis zu gewähren. «Die Lehre war streng», sagt Simmler. Die harten Arbeitstage hätten jeweils 12 Stunden gedauert. Einen Aufenthalt im Welschland, wie es die jungen Küfer damals machten, habe er nicht machen wollen, ­jedoch später bereut. In die Westschweiz gingen sie, um Französisch zu lernen.

Dass Simmler überhaupt in Buchberg anzutreffen ist, ist einem tragischen Ereignis geschuldet: Als in den 1870er-Jahren die Reblaus und der Mehltau den Weinbauern zu schaffen machten, wanderten viele von ihnen in die USA aus, wie Simmler erzählt. Seine Grossmutter fand in Philadelphia eine neue Heimat, wo sie einen Schweizer aus der Gegend um Buchberg heiratete. Jedoch kehrte sie hochschwanger alleine zurück: Ihr Mann wurde auf Goldsuche von einem Konkurrenten totgeschlagen. Die Grossmutter heiratete erneut und gebar Simmlers Vater.

Plastik ersetzt Holz

Nach der Lehre arbeitete Simmler zwei Jahre in der Küferei seines Vaters, gab das Handwerkerleben aber auf: «Ich sah keine Zukunft im Beruf.» Denn Holzfässer seien in der Landwirtschaft immer mehr durch Exemplare aus Plastik abgelöst worden – während ein Holzfass beispielsweise 800 Franken gekostet habe, sei die Plastikvariante in derselben Grösse für 120 Franken zu erstehen gewesen. Zudem hätten die Wirtschaften begonnen, die Getränke in Glasflaschen statt in Holzgefässen zu beziehen. Sein Vater, der Mitte der 1920er-Jahre seinen Betrieb aufgenommen hatte, schloss ihn 1977. «1936 gab es alleine im Kanton Schaffhausen 25 Küfermeister, mittlerweile sind es einige wenige in der gesamten Schweiz», sagt Simmler.

20 Jahre lang arbeitete Simmler im Aussendienst. 1972 gründete er «im jugendlichen Leichtsinn», wie er sagt, eine Klebstofffirma in Buchberg. Hunderte von Stunden wendete er auf, um einen geruchsfreien, sofortklebenden Leim zu entwickeln und patentieren zu lassen. Mit seiner Idee war er erfolgreich. Mittlerweile hat das Unternehmen seinen Sitz in Rafz und wird von seinen Kindern betrieben.

«Das Geld habe ich in der Firma verdient, mit dem Museum möchte ich der Öffentlichkeit dienen», sagt er und zeigt auf den zweiten Bereich des Raums: Hier hat er unterschiedlichste Objekte, vor allem aus der Buchberger Landwirtschaft der letzten 100 bis 200 Jahre, zusammengetragen. Zu sehen sind aber auch ein 18 Millionen Jahre alter, versteinerter Baumstrunk oder ein Lederhelm des Elektrocorps der Feuerwehr. Auf die Frage, ob er diese Fülle an Relikten nicht in einem grösseren Raum ausstellen möchte, antwortet er: «Das muss nun eine jüngere Generation übernehmen.» (Zürcher Unterländer)