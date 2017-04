Auf der Suche nach der Kolanuss durch Afrika radeln

Vergangenen Montag stand Lukas Biry bereits kurz vor der Schweizer Grenze. «Ich freue mich schon total auf die Schweiz, auf meine Freunde und Verwandten, aufs Ankommen und aufs Feiern», erzählt er. «Es ist total klischiert, aber am meisten habe ich Käse und Schoggi vermisst.»

Am 28. Dezember, vor etwas mehr als drei Monaten war der 31-jährige Mitarbeiter von Vivi-Kola nach Kamerun geflogen, um dort die Kolanuss zu suchen. Die Reise soll die Legende, dass die Mineralquelle Eglisau in den 1930er-Jahren Leute auf der Suche nach der koffeinhaltigen Nuss nach Afrika geschickt hat, wieder aufleben lassen.

Erste Mission früh erfüllt

Die ersten Kolanüsse bekam Biry dann schneller als erwartet: Als er einen Taxifahrer nach einem Markt fragte, auf dem er sie kaufen könne, drückte dieser ihm kurzum welche in die Hand. «Mission accomplished», schrieb er auf seiner Facebook-Seite.

Doch das eigentliche Abenteuer sollte erst noch beginnen, denn Biry wollte nicht etwa zurückfliegen, sondern den Rückweg in die Schweiz auf einer über 10 000 Kilometer langen Strecke quer durch Westafrika mit dem Velo antreten. Überraschenderweise begegnete ihm die Kolanuss auf seiner Reise immer wieder. «Man kommt gar nicht um die Kolanuss rum, wenn man nach Westafrika fährt, aber das wusste ich vorher natürlich nicht», erzählt der Abenteurer.

In Douala bekam er von einem Händler zwei ganze Kolafrüchte, an der Elfenbeinküste entdeckte er dann sogar einen ganzen Kolabaum und später fand er immer wieder Kolanüsse auf allen Märkten, sodass er jetzt mit mit einer ganzen Menge davon in die Schweiz zurückkehrt.

In den Ländern Benin und in Togo spiele die Nuss ausserdem eine wichtige Rolle in der Voodoo-Religion. Bei einem Ritual in dem mit Hilfe von vier Kolanuss-Hälften die Zukunft vorausgesagt wurde, prophezeite man ihm, dass er mit völliger Sicherheit gesund nach Hause zurückkehren werde und seine Familie und Freunde wohlauf seien. »Das Verrückteste ist, dass die Kolanuss dort Vivi genannt wird.»

Das erste vi leite sich vom Französischen Wort «vivande» ab, wegen ihrer belebenden Wirkung, das andere von «vérité», weil man mit ihr die Wahrheit erfragt. «Leute waren deswegen immer völlig überrascht, als sie mein Vivi-Kola-Shirt gesehen haben. Überhaupt war man immer total begeistert, dass ich die Nuss suche.»

Gefangen im Bambuskäfig

Trotz intensiver Vorbereitung kam es auch immer wieder zu unvorhergesehenen Situationen. Der absolute Tiefpunkt seiner Reise sei gewesen, als er an der Grenze zwischen Guinea und Guinea-Bissau in einen Bambuskäfig eingesperrt wurde, weil er sich weigerte, Schmiergeld zu bezahlen. »Es ging umgerechnet um fünfzig Rappen – das kann ich eigentlich gar niemandem erzählen –, aber es ging mir ums Prinzip.»

Nachdem er eine Nacht und einen Tag in Gefangenschaft verbracht habe, konnte er in der darauffolgenden Nacht fliehen und in ein sieben Kilometer entferntes Dorf, in dem sein Velo noch auf ihn wartete, rennen. «Ich hatte erstaunlicherweise nie Angst um mein Leben, aber das war auf jeden Fall Horror und eine schlechte Erfahrung.»

Seither hat Biry etliche weitere Kilometer zurückgelegt, die Strasse von Gibraltar überquert und Spanien und Frankreich durchfahren. Morgen Samstagabend soll er in Zürich eintreffen, wo er um 18 Uhr auf der grossen Bühne des Urban Bike Festivals begrüsst wird. Ab 22 Uhr wird dann im Kino Houdini gefeiert. Am Tag darauf wird er ab 13 Uhr gemeinsam mit den Hills Angels, einem Velo-Team aus Embrach, und allen anderen, die Lust haben, die letzte Etappe vom ViCAFE in der Geroldstrasse nach Eglisau, zur Vivi-Bar am Rhein, wo er gegen 16 Uhr erwartet wird, in Angriff nehmen. Eine der Kolanüsse soll nach seiner Rückkehr dann im Gemeindehaus von Eglisau wachsen.

Biry meint zwar, dass er eine Reise wie diese in dem Umfang wohl erst einmal nicht mehr unternehmen werde, doch die Abenteurerseele habe noch nicht genug. «Ich bin mir sicher: Sobald ich zu Hause bin, zieht es mich wieder.» Erst einmal will er sich aber seinen Projekten in der Schweiz widmen. Und natürlich Käse, Schoggi und eine kalte Vivi-Kola geniessen, was er sich nach drei Monaten Velofahren auch mehr als verdient hat.

(Zürcher Unterländer)