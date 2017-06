Auf schnellstem Weg von der Kirche zum Bahnhof rutschen

Dort, wo normalerweise Autos von der Kirche zum Bahnhof Wallisellen hinunterfahren, befand sich gestern die 200 Meter lange, aufblasbare Wasserrutschbahn Slide My Day von Radio Züri­see.Vor dem Rutschspass brauchte es aber ein wenig Geduld. Das Warten liess sich nicht vermeiden, waren doch alle Startplätze für die Riesenrutsche in Walli­sellen ausverkauft. Aufgrund der riesigen Nachfrage bereits im Vorfeld hatten die Organisatoren sogar noch Zusatzslots eingerichtet. Entsprechend gross war der Andrang zuerst bei der Anmeldung. Dann ging es weiter mit einem grossen Gewusel bei der Lufttankstelle. Dort dauerte es einige Zeit, bis all den Reifen, Einhörnern, Schildkröten und was es sonst noch an Wasserfestem und Rutschgeeignetem gibt, kräftig Luft eingehaucht war – mithilfe von elektrischen Pumpen oder mit Atemluft.

Zur Kirche hinauf stauten sich dann, einem langen Tatzelwurm gleich, Kinder und Erwachsene, die hinunterrutschen wollten.

Rennen für ein weiteres Mal rutschen

Umso strahlendere Gesichter dann beim Ankommen am Bahnhof unten. «Das war so toll», sagte Angelina (12) aus Dietlikon. Viermal schaffte sie es, innert einer Stunde hinunterzurutschen. Florina, ebenfalls aus Dietlikon und gleich alt, gelang es mit einem Sprint sogar fünfmal. Der meistgehörte Satz lautete deshalb: «Chumm pressier, dänn chömmer no mal rutsche.»

Matthias Kost (45), Geschäftsführer von Radio Zürisee und Verantwortlicher für den Slide- My-Day-Event, war höchstpersönlich vor Ort und kümmerte sich um die perfekte Organisation: «Sicherheit steht bei uns an erster Stelle», sagte er. Er setzt auf lokale Helfer. In Wallisellen halfen die Mitglieder des lokalen Fussball- und des Triathlonclubs, dass alles reibungslos verlaufen konnte. Unfälle gab es nämlich keine zu verzeichnen.

(Zürcher Unterländer)