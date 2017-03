Auto Bülach bringt Licht in die Hightech-Geheimnisse

Die Automobilhersteller können das Rad nicht neu erfinden, aber ihre Modelle optisch und technisch mit den neusten Entwicklungen ausrüsten. Dazu wird auch immer mehr digitale Technologie eingebaut. Aktuell sind dies zum Beispiel leistungsstarke AFL-LED-Lampen, die über eine Kamera gesteuert, dynamisch jede Situation erfassen und den Lichtkegel optimal anpassen.

So verändert sich die Leuchtweite der Scheinwerfer je nach Geschwindigkeit, diese folgen dem Kurvenradius und dunkeln ab, um die Blendung der anderen Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Beim Parkieren, Abbiegen oder im Ortsbereich, je nach Umgebungslicht, setzt ein Modus ein, der die Fahrbahn breiter ausleuchtet. LED-Licht (Leuchtdioden) überzeugen bei allen Anwendungen nicht nur durch ihre Optik, sondern sparen Benzin, haben eine lange Betriebsdauer und geben eine geringe UV- und IR-Strahlung ab.

Geheimnisvolle Techno-Abkürzungen

«LED springt ins Auge und ist in aller Munde», heisst der Slogan der 34. Auto Bülach im und auf dem Areal der Stadthalle. OK-Mitglied Bruno Wirth von der Bächliwis Auto AG in Bachenbülach betont: «Die Garagisten geben an der Ausstellung kompetent Auskunft über die LED-Ausrüstung ihrer Modelle und erklären die Hightech-Abkürzungen der vielschichtigen Fahrassistenten.» Dabei werden Begriffe verwendet, wie das ACC (Adaptive Cruise Control) bei Audi Q5, das besagt, dass dieses bei zähfliessendem Verkehr teilweise das Lenken übernehmen kann. Mazda wirbt mit GVC (G-Vectoring Control), seiner standartmässigen Fahrdynamikregelung. VW Golf setzt beim 150 PS-starken Turbo-Benziner auf ACT, was variable Zylinderabschaltung bedeutet.

Leichter verständlich sind Headup-Displays (Digitale Anzeigen auf Augenhöhe in der Windschutzscheibe) oder das Park-Pilot-System, die Spur- und Distanzhalter und Rundumkameras. Verblüffend ist der Emergency Asisstent beim Seat Ateca: Bleibt der Fahrer eine gewisse Zeit inaktiv, wird er optisch, akustisch und mit einem Bremsruck gewarnt. Reagiert er immer noch nicht, stoppt der Wagen auf der Fahrspur und aktiviert das Warnlicht.

Die grossen Markensind dabei

Ausser Mercedes sind bekannten Automarken mit ihren neusten Modellen an der Ausstellung vertreten. Präsentiert wird auch der Renault Megane, der von einer Fachjury als Schweizer Auto des Jahres erkoren wurde. Der französische Kompaktwagen mit effizienten Motoren zeichnete sich durch sein cleveres Online-Multi-System mit tabletgrossem 8,7-Zoll-Touchsreen im Cockpit aus. Das Lieblingsauto der Schweizer, der VW Tiguan, wurde in einer Publikumsumfrage ermittelt.

Der Skoda Octavia G-Tec mit Doppelkupplungsgetriebe gilt als grünstes Auto der Schweiz. Dank dem bivalenten 1,4-Liter-TSI-Motor (110 PS) und15-Kilo-CNG-Tanks schafft der Skoda 400 Kilometer bei einem Erdgasverbrauch von 3,4 Kilo auf 100 Kilometern. Als Europa-Auto des Jahres wurde am Genfer Autosalon der Peugeot 3008 ausgezeichnet. Die Jury würdigte das Erscheinungsbild, das Innenraumdesign und das Gesamtkonzept des kompakten SUV (Sport Utility Vehicle).

Auto Bülach,Donnerstag, 23. bis Sonntag, 26. März, Stadthalle Bülach. Öffnungszeiten: Donnerstag, 19 bis 21 Uhr mit Eröffnungsapéro. Freitag 15 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr. 19 Automarkenvertreter und zahlreiche weitere Aussteller aus dem Zubehörbereich, TCS und Versicherungen. Festwirtschaft. Eintritt frei. (Zürcher Unterländer)