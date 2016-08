Autobahn Bülach–Kloten nur eine Spur

Die 45 Jahre alte, kantonale Autobahn A51 zwischen Kloten und Bülach wird vom Tiefbauamt seit 2014 umfassend instandgesetzt. Wie die Baudirektion nun mitteilt, beginnen die Hauptarbeiten für die Totalsanierung am kommenden Montag, 5. September. Ab diesem Zeitpunkt muss die Baustelle zunächst eingerichtet werden, was den Abbau einer Fahrspur in beide Richtungen erfordert.

Die Einrichtungsarbeiten und damit der Spurabbau erfolgen zuerst im Abschnitt zwischen den Autobahnanschlüssen Kloten-Nord und Bülach-West. Dadurch bestehe bis zum 23. September im Morgenverkehr im Bereich des Anschlusses Bülach-West und im Abendverkehr im Bereich des Anschlusses Kloten-Nord ­erhöhte Staugefahr, schreibt der Kanton. Danach erfolgen die Arbeiten für den Abschnitt Bülach-West und Bülach-Nord.

Vier Spuren ab 27. September

Nach dem Ende der Vorarbeiten am Dienstag, 27. September, soll der Verkehr in beide Richtungen wieder zweispurig erfolgen. Die Überholspuren müssen allerdings auf eine Breite von zwei Metern reduziert werden. Zudem gilt im gesamten Baubereich Tempo 80 und ein Überholverbot für Lastwagen.

Wie es weiter in der Mitteilung heisst, betreffen die Instandsetzungsarbeiten in der ersten Phase bis Sommer 2017 die Fahrbahn Richtung Eglisau. Dabei werden das Trassee, der Belag, die Signalisation, die Markierung sowie die Sicherheitseinrichtungen komplett erneuert.

Die Bauarbeiten auf der Hochleistungsstrasse sollten bis im Herbst 2018 abgeschlossen sein. 2019 seien dann noch Arbeiten ausserhalb des Strassenbereichs geplant. (Zürcher Unterländer)