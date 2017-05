Badi-Sanierung senkt Energiekosten um 300'000 Franken

In der Klotener Badi geht es seit der Sanierung und Erneuerung der Anlage ab wie eine Rakete. Und dabei macht der etwas abgedroschene Vergleich mit jenem intergalaktischen Flugobjekt in diesem Fall durchaus Sinn. Denn wo sonst gibts schon so ein haushohes Flugobjekt mit eingebauter Wasserrutsche in einer nahen Badeanstalt? Nun zeigt sich: Die Badi-Rakete lockt die Wasserratten zu Tausenden ins Klotener Freibad.

Vergleicht man die letzte Saison (2014) auf der alten Anlage am Schluefweg mit der ersten ganzen Saison (2016) auf der neuen, so sind die Besucherzahlen regelrecht in neue Sphären geschossen. Im 2016 habe man mit über 70 000 gut doppelt so viele Eintritte im Freibad verzeichnet, teilt der städtische Bereichsleiter Freizeit+Sport, Kurt Steinwender, mit. Dabei seien die Sommermonate bezüglich Wetter vergleichbar gewesen. Die Attraktivitätssteigerung, nicht zuletzt durch die riesige Raketenrutsche sowie die neue, offenere Gestaltung der Badanlage, habe sicherlich einen grossen Teil dazu beigetragen, meint er.

Unter dem Strich das Ergebnis 430 000 Franken verbessert

Wer sich gern auf handfeste Zahlen in harter Währung verlässt, darf sich somit über 134 000 Franken Mehrertrag durch die zusätzlichen Besucher der modernisierten und aufgemotzten städtischen Badeanstalt freuen.

Ebenfalls zu beeindrucken vermögen die noch grösseren positiven Effekte auf ökologischer Seite. Da konnten nämlich die Kosten massiv gesenkt werden. Insgesamt gelang es der Stadt Kloten den Energiebedarf sowie den Wasserverbrauch und damit verbunden auch die benötigte Schwefelsäure zur Desinfektion des Badewassers um rund 300 000 Franken zu reduzieren. Allein die neue Schwimmbeckeneinfassung aus Edelstahl – anstatt wie vorher aus brüchigem Beton – hat den Wasserverschleiss um mehr als einen Drittel gesenkt. Freilich bleibt die Frage im Raum, ob es denn nun wirklich so eine «Chilbi» braucht in einem idyllisch gelegenen Freibad wie Kloten. Aber angesichts der jetzt präsentierten Zahlen, dürfte diese da und dort geäusserte leise Kritik eher in den Hintergrund rücken, zumal die Stadt finanziell weiterhin unter Druck ist und jeden gesparten oder zusätzlich eingenommenen Franken dankend annimmt.

Über 6000 Badi-Gäste am letzten Wochenende

Die neue Badesaison hat bereits mit einem neuerlichen Grossansturm am Schluefweg begonnen. Generell lasse sich sagen, dass Tage mit 3000 Freibadbesuchern und mehr, als Spitzentage gelten in Kloten. Am Sonntag zählten die Angestellten am Eingang 3216 Besucher. Insgesamt suchten zwischen Freitag und Sonntag über 6000 Badegäste eine Erfrischung im kühlen Wasser. So zog sich am letzten Wochenende die Schlange vor der Badi-Kasse zeitweise bis auf den Parkplatz hinaus über dutzende Meter.

«Es war das erste starke Wochenende und alle wollten ins Bad», sagt Steinwender. Viele Gäste am Schluefweg hätten gleich ein Abonnement lösen wollen, was bei der Bearbeitung eben etwas länger dauere, da die Adresse aufgenommen werden müsse. «Bis sich alles einspielt dauert es eben am Anfang etwas länger.» Den absoluten Spitzenwert in der neuen Badi am Schluefweg gabs gleich nach der Wiedereröffnung im Sommer 2015. Damals tummelten sich gemäss offiziellen Angaben an einem Tag über 4200 Gäste auf der Anlage.

Das heutige Klotener Freibad wurde in den Siebzigerjahren gebaut und 2014/15 umfassend saniert. Von den über 12 Millionen Franken wurden allein 4 Millionen zur Attraktivitätssteigerung ausgegeben. (Zürichsee-Zeitung)