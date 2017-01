Bäume für guten Ertrag richtig schneiden

Das professionelle und regelmässige Baumschneiden ist ein unerlässlicher Schritt auf dem Weg zu vielen Früchten. Das Wachstum der Äste wird durch das Schneiden geformt und die Blütenzahl kann erhöht werden. Geschnitten werden müssen die Obstbäume auch im Winter. Der Gartenobstbauverein Bülach und Umgebung (Gobvb) bot am Samstagvormittag die jährliche Winter-Baumschnittaktion an, diesmal aber nicht im Stadtbaumgarten, sondern auf dem Hof vom Obstbauer Othmar Kern und seinem Sohn Ueli in Nussbaumen.

Othmar Kern züchtet seit 30 Jahren Früchte wie Äpfel, Zwetschgen und Birnen und ist seit jeher der Fachmann für den Gobvb. Am Samstag zeigten er, Sohn Ueli Kern und Vereinspräsident Rolf Dietiker an den Hoch- und Niederstammbäumen, worauf zu achten ist, um den Ertrag zu erhöhen aber auch um sich beim Pflücken Schwierigkeiten zu sparen.

Ein Baum wird geformt

Die 30 Besucher hörten in lockerer Atmosphäre, wie die Wachstumsrichtung und Baumform mit der Zange geleitet werden kann: Damit der Mitteltrieb, also der dickste Hauptast im Baumzentrum, immer nach oben geht, sollte er immer versetzt zum vorherigen Jahr geschnitten werden – so treibt das Auge (die Knospe) aus.

Drei bis vier grössere Leitäste sollten dem Mitteltrieb untergeordnet sein und müssen ebenfalls angeschnitten werden. Damit sie seitlich und nicht nach oben wachen, müssen die Augen gegen aussen geschnitten werden. So bleibt sie beim erneuten Austreiben flach. Im mittleren Drittel der Baumkrone sind die Knospen am stärksten, darum sollte man die Augen hauptsächlich dort anschneiden, damit sie noch stärker treiben.

Othmar Kern hat sowohl Hochstämmer wie auch Anlagen mit unzähligen Niederstämmern. Die letzteren sind es, die heute den nötigen Ertrag liefern, den die kleinen Bäume, die auf etwa drei Meter Höhe gehalten werden, liefern Früchte schon nach zwei bis drei Jahren. Bei Hochstämmern wartet man bis zu zehn Jahre, bis sie Früchte tragen.

Hoffnung in der Kälte

Zum Diskussion standen auch die lästigen Schädlinge. Othmar Kern ist des kalten Winters wegen hoffnungsvoll: «Die Kirschessigfliege könnte durch die Kälte dezimiert werden. Unter fünf Grad wird es für sie kritisch. Aber man weiss eben nicht wo sie überwintern, ob im Boden oder in den Bäumen.» Das Gleiche hofft man bei der Mittelmeerfruchtfliege, die Äpfel und Birnen anfällt.

Genauso wie die Kirschessigfliege kann man sie nicht mit Chemie bekämpfen. «Beide legen ihre Eier in die Frucht hinein und wenn die Larven in den reifen Früchten schlüpfen, ist es zu spät.» Dem Birnenblattsauger tut die Kälte nichts: Ein Bekannter habe vor Kurzem angefallene Zweige untersucht, erzählte Kern: «Er sagte, der Blattsauger winkte ihm mit den Flügeln zu.» Aber Kern hatte einen Tipp: das Biomittel Surround, das man allerdings schon ab Februar zwei bis drei Mal benutzen muss, um Erfolg gegen die Eindringlinge zu haben.

Hobbyzüchter Rolf Dietiker warb ein wenig gegen Chemie: «Eine gewisse Resistenz kann auch mit biologischem Einsatz erreicht werden, und das ist nicht weniger Arbeit. Ich spritze auch, aber keine synthetischen Mittel.» Man könne etwa sieben Pflanzen für Biomittel verwenden wie die Brennnessel oder die Schachtelhalme. Doch auch der Vereinspräsident gesteht ein: «Das kann man sich eigentlich nur als Hobbyzüchter leisten, der nicht auf Ertrag angewiesen ist.» (Zürcher Unterländer)