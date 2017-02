Bald angeln Petrijünger wieder Schnäppchen

Der Traditionsanlass ist seit Jahren ein Muss für jeden Hobbyangler, denn hier findet er an 32 Verkaufsständen alles was sein Herz begehrt. Hier trifft man kommerzielle kleine Anbieter, aber auch Privatpersonen die sich von nicht mehr benötigten Ausrüstungsteilen trennen. Vor fünf Jahren erfuhren der Dietliker Michael Christen und der Volketswiler Besnik Sulijevic vom drohenden Aus der beliebten Börse und beschlossen daraufhin den Anlass zu retten. «Soweit mir bekannt ist, ist sie immerhin die älteste Fischereiartikelbörse der Schweiz. So etwas darf nicht sterben», sagt Christen. Kennengelernt haben sich die beiden Mittdreissiger vor zehn Jahren beim, wie könnte es anders sein, Angeln. «Wir gingen im Greifensee auf Hecht, kamen ins Gespräch und hielten den Kontakt aufrecht», sagt Christen.

Kunstköder im Fokus

Er berichtet, dass Angeln voll im Trend liegt. «Die Ruhe in der Natur und das Kennenlernen der verschiedenen einheimischen Flussbewohner hat gerade in der hektischen Zeit an Attraktivität gewonnen», sagt Christen.

An den Verkaufständen im Fadachersaal findet man nicht nur die altbekannten Angelhaken, Schnüre und Netze. Wie bereits in den Vorjahren, wird auch diesmal wieder die Kunstköderfischerei im Mittelpunkt stehen. Kunstköder sind Imitationen verschiedener Nährtiere. Sie sehen ihren Vorbildern täuschend ähnlich. Beim Spinnfischen werden sie kunstvoll durchs Wasser gezogen und bewegen sich dabei dann so echt, dass den Fischen beim Betrachten das Wasser im Munde zusammenläuft und sie zum Biss verleitet werden. Beim Fliegenfischen kommen filigrane Feder-, Haar- oder Pelzköderchen zum Einsatz, welche die Fischer nach streng gehüteten Geheimrezepten selbst konstruieren.

Die Kunstködern heissen zum Beispiel Blinker, Wobbler, Popper, Jerkbaits oder Pilker. «Kunstköder sind im Trend und der gute, alte Regenwurm kann für einen Moment aufatmen», sagt Christen.

Trickreiche Fischer

Den grössten Andrang verzeichnet die Börse meistens um 9 Uhr. Kaum gehen die Türen auf, wollen alle in den Saal stürmen, um die besten Schnäppchen zu ergattern. Security-Kräfte an der Türe unterbinden das. «Die Aussteller dürfen schon früher rein um ihren Stand aufzubauen. Trickreich, wie die Angler nun mal sind, versuchen einige sich unter die Aussteller zu mischen», erzählt Christen.

Hunderte von Gäste erwarten die Organisatoren. Der Eintritt ist gratis. «Wir finanzieren den Anlass aus den Standgebühren und den Einnahmen aus dem Fischerbeizli. Wir wollen die Hemmschwelle für Nichtfischer niedrig halten, denn die Fischereiartikelbörse mit ihren unzähligen, geheimnisvollen Utensilien ist auch für Laien durchaus interessant», sagt Christen.

Als Nebeneffekt bekommen die Gäste auch Geschichten rund ums Fischen und Tipps von Fachleuten. Aufgefallen ist Michael Christen, dass die Fische Tiere sind, die besonders schnell wachsen. «Um 9 Uhr bei der Eröffnung sind die Exemplare in den Erzählungen der Fischer nur halb so gross, wie am Ende der Börse. Anglerlatein gehört genauso zum Fischen wie der Köder.» Angler, wortkarge Typen die sich nur in der Einsamkeit wohlfühlen? Von wegen.

Die Fischereiartikelbörse findet am Sonntag, 26. Februar von 9 bis 15 Uhr im Fadachersaal, Fuchshalde 2 in Dietlikon statt. Der Eintritt ist frei. (Zürcher Unterländer)