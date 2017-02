Bald geht der letzte Köder über die Theke

Wenn Walter und Trudi Hirschmann Mitte März ihren Laden am Rande der Bülacher Altstadt schliessen, geht auch ein Stück Bülacher Geschichte zu Ende. Seit 44 Jahren besitzen die Hirschmanns ein Geschäft in Bülach – mittlerweile ist es der dritte Standort. Hier ist die ganze Palette an Artikeln zu finden, die das Herz des (Hobby-)Fischers höher schlagen lässt: Von Angelruten, über künstliche und lebendige Köder und Gewürzmischungen für die Zubereitung des gefangenen Fisches bis hin zur passenden, regenfesten Bekleidung. Die Hirschmanns verkaufen aber auch Briefmarken und Münzen.

Von Spielwaren zu Fischereiartikeln

Im Jahr 1973, als sie ihren ersten Laden an der Bahnhofstrasse eröffneten, boten sie darin Briefmarken und Spielwaren an. «Wir machten am Schaufenster Werbung damit, dass wir pädagogisch wertvolles Holzspielzeug anbieten», sagt Walter Hirschmann. Jedoch sei dies bei den Kunden nicht auf Gegenliebe gestossen: «Viele wollten Plastik kaufen, eine Frau fragte mich, ob wir auch Spielwaren für normale Kinder hätten», sagt der 75-Jährige. Zudem sei es praktisch unmöglich gewesen, mit den grossen Geschäften mitzuhalten. So ersetzte das Ehepaar die Spielwaren durch Fischereiartikel und stellte fest, dass diese begehrt sind. «Es leben alleine in Bülach über 1000 Hobbyfischer, und wir sind der einzige derartige Laden im Zürcher Unterland», sagt Walter Hirschmann. Seine Kunden kämen aber auch aus anderen Kantonen. «Bekannt wurden wir über Mund-zu-Mund-Propaganda.»

Fussball führte in die Schweiz

Das Angeln hat Hirschmann schon mit fünf Jahren gelernt, als er in der Nähe von Nürnberg aufwuchs. «Ich war ein Kriegskind, wir hatten also nicht viel zu essen, deshalb habe ich mit Stecken und Bindfaden in einem Weiher gefischt.» Später wollte er Karriere als Fussball-Goalie machen. «Ich habe bei einem Pfingstturnier in Bayern wohl eine gute Falle gemacht, wo mich der damalige FCZ-Trainer sah», erzählt der Bülacher. Dieser habe ihn zum FCZ geholt, zu einer Zeit, in der es noch keine Vollprofis gab. Jedoch wurde er dort nicht glücklich: «Ich war immer nur in der Reserve, was mich mit der Zeit genervt hat.» Es habe ihn dann zum FC Baden verschlagen, wo er spielen durfte. Gleichzeitig absolvierte er die Handelsschule. Dem Fussball kehrte er den Rücken zu, nachdem in einem Zeitungsartikel von einem Torhüterdebakel die Rede war, als der FC Baden in Vaduz verloren hatte. «Dabei konnte ich nicht mal viel für die Niederlage.» Nun blieb ihm mehr Zeit, um sich der Familie mit den drei Töchtern zu widmen. Trudi Hirschmann, ebenfalls ein Kriegskind, verschlug es von Oberfranken in die Schweiz, nachdem sie ein Inserat gelesen hatte. «Sie suchten nach Serviceangestellten in der Schweiz», sagt die heute 78-Jährige. Nachdem sie in Wädenswil und Dietikon gearbeitet hatte, kam sie ins damalige «Café Süd» in Bülach. Dort lernten sich die beiden gebürtigen Bayern im Jahr 1960 kennen. Nachdem sie in ihrem Laden Fischereiartikel ins Sortiment aufgenommen hatten, lernte auch Trudi Hirschmann das Fischen.

Eine Rute im Mantel versteckt

Einen Lieblingsartikel der Kunden gibt es laut Walter Hirschmann nicht. Sie hätten sich mit allerlei Waren versorgt. Einst fand sich ein Sprössling einer gut betuchten Familie aus Kaiserstuhl im Laden ein und holte sich das teuerste Zubehör aus den Regalen. «Ich habe ihn gefragt, wozu er all diese Artikel brauche», erinnert er sich. Der Kunde sei erstaunt gewesen ob des Einwands und habe ihm gesagt, dass er sonst nur ausgenutzt werde. Seine Dankbarkeit habe er Hirschmann gezeigt, indem er ihm die Erlaubnis gab, regelmässig in seinem Revier am Rhein zu fischen. Der 75-Jährige berichtet auch von Kunden, die mit ihren Fängen angegeben haben: «Der Fisch wurde mit jeder Erzählung grösser», sagt er schmunzelnd. Die meisten Kunden kamen regelmässig, man duzte sich. Der Ladenbesitzer war aber auch mit negativen Ereignissen konfrontiert: «Sie glauben nicht, wie oft gestohlen wird.» Da verwickle einen zum Beispiel jemand in ein Gespräch, während sein Begleiter Waren mitgehen lasse. Einmal sei jemand im Sommer mit einem Mantel in den Laden getreten, unter dem er beim Verlassen wohl eine über 1000 Franken teure Fliegenrute versteckt habe. Konfrontiert war er zudem mit einem neueren Phänomen: «Manche Kunden lassen sich eine Stunde lang beraten und bestellen danach die Waren im Internet.» Nicht nur den Laden haben die Hirschmanns geführt, sondern auch Kurse angeboten, zum Beispiel, für das Angeln, das Zubereiten oder das Filetieren der Fische. Immer wieder zog es das Paar in fremde Länder, wo es seine Ferien verbrachte und nebenbei fischte. In Alaska zum Beispiel versuchte Walter Hirschmann Lachse an Land zu ziehen, während auf der anderen Seite des Flusses ein Bär auf Nahrungssuche war.

Einer Bisamratte gegenüber

Kurse für Fischer führte er schon oft in Irland durch, wo er am liebsten hinreist – nicht nur wegen des Angelns, auch der freundlichen Menschen und der schönen Landschaft wegen. Aber auch Sonnenuntergänge beim Fischen am Rhein genoss er regelmässig. Zumindest dann, wenn gerade keine Bisamratte an ihm vorbeihuschte, sagt er schmunzelnd. Einen Nachfolger für den Laden hat das Ehepaar nicht gefunden – die Angebote waren nicht vertrauenswürdig, und ihr Enkel ist noch zu jung. Wehmütig, dass eine Ära vorbeigeht, sind die Hirschmanns zwar schon ein wenig, sie wollen nun aber auch ihre Pension geniessen – meist in Bülach, aber auch auf den Kanaren. Nur die Briefmarken und die Münzen bieten sie weiterhin an, ab Mitte März aber nur noch im Internet. ()