Balou ist beliebt und macht keine Probleme

Heidi Iseli hätte sich nie von ihrem Havaneser Balou getrennt. Nachdem sie in ihrer eigenen Wohnung in Rafz zweimal hingefallen war, blieb der alleinstehenden Frau, die seit sechs Jahren Witwe ist, nur noch der Umzug ins Altersheim. «Der Entscheid fiel innerhalb weniger Tage», sagt sie. In Eglisau war ein Zimmer frei und zwar eines, in das sie ihren Hund mitnehmen konnte.

«Etwas anderes wäre gar nicht in Frage gekommen.» Allerdings musste sie dafür einen separaten Vertrag unterschreiben, in dem die Vereinbarung zur Tierhaltung im Heim festgehalten ist. Die 70-Jährige ist nierenkrank und auch nicht mehr gut zu Fuss. Trotzdem geht sie täglich mehrmals mit Balou spazieren. «Das erste Mal bin ich um 7 Uhr unterwegs», erklärt sie.

Freiwillige helfen mit

Vereiste Strassen im vergangenen Winter hinderten Ruth Iseli während einiger Tage daran, ihren Hund selber auszuführen. Doch mit tatkräftiger Unterstützung von Claudia Weber, Leiterin Administration, haben sich verschiedene Freiwillige aus Eglisau gemeldet, die mit Balou spazieren gegangen sind. «Zwei Bekannte aus meinem früheren Wohnort Rafz kommen auch ab und zu vorbei und kümmern sich um den Hund», sagt Heidi Iseli.

So ein Tier sorgt zudem für mehr Kontakt unter den Bewohnerinnen und Bewohnern. «Alle mögen das Tier», berichtet auch Geschäftsführer Andreas Schlauch. Er befürwortet das Halten von Tieren in seinem Heim. «Die Leute haben eine emotionale Bindung zu ihnen entwickelt. Das ist wichtig fürs Wohlbefinden.» Allerdings dürfen keine Probleme mit anderen Bewohnern entstehen. Deshalb gibt es eine Probezeit von zwei Monaten.

«Wir haben auch vier Katzen, zwei gehören zum Heim, eine brachte Bewohnerin Ruth Gamma mit und eine wechselt immer wieder den Besitzer.» Vor einiger Zeit hatte ein Mann seinen Kanarienvogel mitgebracht. Im «Weierbach» ist man offen für unterschiedliche Haustiere, solange sie sich untereinander und mit den Leuten vertragen.

Guten Kontakt zum Personal

Heidi Iseli ist voll des Lobes für das nette und hilfsbereite Personal. «Am Anfang hatte ich schon ein Tief», sagt sie. Der Umgang mit den alten Leute sei für sie als noch nicht ganz 70-Jährige ungewohnt gewesen. Und es sei schwierig gewesen, Gespräche zu führen. «Ich habe mich zuerst mit den Mitarbeitenden angefreundet, mit denen ich sehr guten Kontakt habe.» Mittlerweile habe aber eine Annäherung stattgefunden, nicht zuletzt dank Balou.

Mit der 12 Jahre älteren Ruth Gamma versteht sie sich bestens. Beide Frauen konnten ihre Haustiere mit ins Eglisauer Alters- und Pflegeheim nehmen. Heidi Iseli hat festgestellt, dass Bewohner, die im Rollstuhl sitzen, Freude zeigen, wenn ihnen der kleine Hund auf den Schoss hüpft. «Manchmal kommt er mir vor wie ein Therapiehund, der zum Streicheln animiert.»

Balou kommt mit allen gut aus und ist äusserst friedlich. «Ich bin schon gefragt worden, ob dieses Tier auch bellen kann.»

Durch Zufall ist Heidi Iseli überhaupt zu ihrem Havanerser gekommen. «Vor zehn Jahren mussten unsere beiden Hunde kurz hintereinander eingeschläfert werden. Damals beschlossen mein Mann und ich, kein neues Tier anzuschaffen.» Doch dann sahen sie bei der Kreuzung in Adlikon auf der Durchfahrt aus dem Auto eine Frau, die mit einem Wurf junger Hunde unterwegs war. «Wir hielten an, weil ich wissen wollte, welche Rasse das war.» Die Frau bot ihr eines der Jungtiere an, Heidi Iseli konnte nicht wiederstehen, und zwei Tage später holte sie Balou zu sich.

Und jetzt lebt sie mit ihm zusammen in einem schönen Zimmer im Altersheim mit Blick sowohl auf den Rhein als auch in die Rebberge und hat sich gut eingelebt. Das hat auch damit zu tun, dass sie sich nicht von ihrem Vierbeiner trennen musste. Andreas Schlauch sagt: «Vieles ist möglich, damit es unseren Bewohnern gut geht, wenn die Bereitschaft dazu von allen Seiten vorhanden ist.» (Zürcher Unterländer)