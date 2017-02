Balsberg-Pläne sind konkreter

Sieben Geschosse hat das Geschäftshaus Balsberg heute – im Sommer sollen die Bauarbeiten für drei weitere Etagen beginnen. Die Pläne der Immobiliengesellschaft Priora, das Gebäude aufzustocken, hatten bereits Ende Jahr bei den betroffenen Gemeinden Kloten und Opfikon – die Gemeindegrenze verläuft durch die Liegenschaft – aufgelegen. Gestern konkretisierte die Unternehmung ihre Projekte vermittels neuer Visualisierungen und der Nennung einiger Zahlen: So sollen je neues Geschoss rund 7000 Quadratmeter Fläche hinzukommen, womit die gesamte Nutz­fläche des Gebäudes von derzeit 45 000 auf 66 000 Quadratmeter ansteigt. Zum Zeitplan teilt die Priora mit, dass mit den Vorbereitungsarbeiten bereits im ersten Quartal 2017 gestartet werden soll. Mit der Realisierung solle dann voraussichtlich Anfang Sommer 2017 begonnen werden. Die Fertigstellung für den Mieterausbau ist auf Ende 2018 geplant.

«Gespräche mit Interessenten laufen»

Das wirtschaftsgeschichtsträchtige Bürohaus, wo einst die SAir Group domiziliert war, ist heute zum einen Sitz der Priora selbst geworden; andererseits mieten sich rund 40 Unternehmungen ein, darunter der Skifabrikant Stöckli und Mövenpick, das dort einen Weinkeller unterhält. Darüber hinaus werden «inhouse» Serviceleistungen wie Postdienst, Personalrestaurant, Catering oder Kleiderreinigung angeboten.

Welche Mieter ab 2019 in die neuen Geschosse einziehen werden, ist nicht bekannt. «Aber die Nachfrage an Büroräumlichkeiten ist am Balsberg ungebrochen gross», sagt Claudia Aepli, Leiterin Marketing und Kommunikation, «und dies sowohl von bestehenden Mietern und neuen Interessenten.» Der Balsberg habe einen hervorragenden Standort neben dem Flughafen und nahe an S-Bahn, Glattalbahn, Autobahn und Bussen. Deshalb sei man überzeugt, dass man die Flächen zur Fertigstellung vermieten könne; die Gespräche mit den Interessenten seien angelaufen.

Angesprochen auf das parallel im Entstehen begriffene Projekt The Circle und den potenziellen Wettstreit um die Mietergunst, sagt Aepli: «Da sieht man sich nicht als Konkurrenz. The Circle ist ein anderes Produkt und die beiden Produkte ergänzen sich eher, als sie sich konkurrenzieren.»

Teil des Gesamtvorhabens «First District»

Das Geschäftshaus Balsberg ist in das Gesamtareal des Vorhabens «First District» eingebettet, das die Priora als neuen Klotener Stadtteil im Sinne einer «Global Business Area» beschreibt. Die Aufstockung ist nun das erste Bauprojekt, das davon realisiert wird – allerdings zeitlich losgelöst vom «First District»-Projekt als Ganzes. Die alten Pläne für das «First District Two», die eine Überbauung der heutigen Parkplätze Hardacher mit einem Boardinghouse samt Wohnungen, Restaurants und Fitnesscenter beinhalteten, sind gemässAepli ins Gesamtentwicklungsprojekt integriert worden.

2012 hatte die Priora den Zeithorizont mit 10 bis 15 Jahren angegeben. Auf die Frage, inwiefern das heute noch realistisch sei, sagt Aepli: «Für eine nachhaltige Lösung für die gesamte Arealentwicklung lassen wir uns Zeit.» Es gehe schliesslich nicht nur um ein Bauprojekt, sondern um eine Stadtteilentwicklung. (Zürcher Unterländer)