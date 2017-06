Bank will Neues Schloss Teufen loswerden

So recht Klartext sprechen kann oder will niemand, der direkt Involvierten. Der Fürst ist abgereist, die neue Besitzerin blockt ab und die Immobilienmakler zeigen sich ziemlich wortkarg. Doch Fakt ist: das feudale Anwesen ganz oben an der südwestlichen Flanke des Irchels steht aktuell zum Verkauf.

Auf mindestens vier grossen Immobilienportalen im Internet taucht das Neue Schloss Teufen auf. Es ist eigentlich eine neugotische Villa mit grosszügig bemessenem Umschwung. Überall wird das über 4000 Quadratmeter grosse Grundstück mit der stattlichen Liegenschaft mit 18 Zimmern und grossem Gewölbekeller mit denselben reizvollen Bildern angepriesen.

Erstmals seit Langem gibts somit für die zu wenig potenten Interessierten ein paar Einblicke ins Innere des Hauses. Der Preis? – «Auf Anfrage». Ist ja klar. Denn es handelt sich hier auch nicht um ein normales Häuschen, das so nebenbei den Besitzer wechselt.

Es sei durchaus ein sehr spezielles Objekt, nichts alltägliches, denn so ein Schloss gebe es ja schliesslich eher selten zu kaufen hierzulande, umschreibt es die Angestellte der Immobilienfirma vom Zürichsee. Die Inserate seien absichtlich breit gestreut aufgeschaltet worden, erklärt sie.

Ob die offensive Vermarktung denn auch Wirkung zeige und sich bereits potente Käufer – ein Adeliger oder allenfalls ein Promi – gemeldet hätten, wollte sie aber nicht sagen. Die Besitzer des Neuen Schlosses Teufen zeigen noch weniger Motivation auf eine Anfrage der Regionalzeitung einzugehen. «Die Bank gibt hierzu keinen Kommentar ab», heisst es dankend.

Die «Bank», das ist J. Safra Sarasin. Im Januar 2016 ist das Basler Geldinstitut nach der Zwangsversteigerung der betreffenden Liegenschaft im Gemeindesaal von Embrach in den Besitz der Immobilie gekommen.

Mindestens für 6,2 Millionen

Der letzte Bewohner des Schlosses war der frühere deutsche Textilunternehmer Roland von Sayn-Wittgenstein, der sich zwar offziell Fürst nennen darf, aber dennoch kein Blaublüter aus der fast gleichnamigen Hochadels-Familie «zu» Sayn-Wittgenstein ist.

Er, der zusammen mit seinem Sohn in Glattbrugg unter anderem Uniformen für Fluggesellschaften produzierte, geriet Ende 2015 in Liquidationsprobleme und konnte die Hypothekarforderungen der Bank nicht mehr erfüllen.

Aus den Versteigerungsunterlagen ist auch bekannt, dass die Liegenschaft gemäss amtlicher Schätzung rund 12,2 Millionen Franken wert sein soll. Mangels potenter Interessenten sah sich die Bank Safra Sarasin gezwungen, die neugotische Villa an der öffentlichen Zwangsversteigerung im Januar 2016 für 6,2 Millionen selber zu übernehmen. Seit dann war es ruhig geworden um die Luxusanwesen.

Ob sich also in nützlicher Frist ein Käufer finden lässt, der zumindest so viel Geld auf den Tisch legen mag, um «Schlossherr» zu werden, wird sich noch zeigen. Spätestens dann, wenn er im Grundbuch eingetragen wird, dürfte auch die Öffentlichkeit über den neuen Besitzer Bescheid wissen. (Zürcher Regionalzeitungen)