Bassersdorfer SVP jubiliert mit Rückblick

Ort und Datum für die diesjährige Generalversammlung der SVP-Sektion Bassersdorf wurden nicht zufällig gewählt. Vor genau 100 Jahren gründeten ein paar Männer am 28. März 1917 im Hotel Löwen, in der Dorfmitte, die Bauernpartei Bassersdorf, Vorläuferin der heutigen SVP.

Schon damals bestand keine grosse Liebesbeziehung zum Sozialismus, wie aus dem Gründungsprotokoll zu entnehmen ist: «Dem rücksichtslosen Treiben der sozialistischen Arbeiterschaft mit ihren unbegrenzten und bodenlosen Forderungen an die gesamte Gesellschaftsordnung kann auch der ans Stillleben gewöhnte Bauer nicht mehr ruhigen Blutes sein. Er wird sich aufraffen, sich organisieren und mit Würde zu rechtfertigen suchen.»

Neue Mitglieder erwünscht

Zur Jubiläums-Generalversammlung konnte Parteipräsident Dieter Scheuermeier am Dienstagabend im Hotel Löwen 24 stimmberechtigte Mitglieder begrüssen. Die statuarischen Geschäfte gaben zu keinen Diskussionen Anlass. Hanspeter Widrig ist aus gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand zurückgetreten, ein Ersatz konnte bisher nicht gefunden werden.

Die SVP-Sektion Bassersdorf zählt heute 65 Mitglieder, mit einer Werbeaktion werden neue Mitglieder gesucht. Im Gegensatz zur Jubiläumsveranstaltung der kantonalen SVP im Kongresshaus vor einer Woche gab es im Umfeld der Versammlung in Bassersdorf absolut keine Störung.

Präsident Scheuermeier stellte einen interessanten Rückblick über die vergangenen 100 Jahre zusammen. Die Partei erlebte in dieser Zeit einige Hoch und Tiefs. Mit Stolz wies Scheuermeier darauf hin, dass während 47 Jahren ein SVP-Mitglied in Bassersdorf das Gemeinderats-Präsidium innehatte und dass bei Wahlen die Partei einen Stimmenanteil von meistens über 30 Prozent erreicht. Die Partei ist heute mit Mitgliedern im Gemeinderat, der RPK, der Sozialbehörde und in der Schulpflege vertreten.

1952 gab es eine Namenserweiterung zur Bauern-Gewerbe- und Bürgerpartei BGB und 1981 änderte der Parteiname in Bassersdorf nochmals zu SVP, allerdings erst zehn Jahre nach der schweizerischen Mutterpartei.

Scheuermeier sprach auch aktuelle Ereignisse an, die soeben im Richtplan festgelegte Erweiterung der Autobahn A1 ab Baltenswil, die aber für Bassersdorf kaum eine Verkehrsentlastung bringen werde. Und bis zur Umsetzung dürften noch einige Jahre vergehen. Bei den Einmündungen der Bahnhof- und Dietlikonerstrasse in die Baltenswilerstrasse sind zwei Verkehrskreisel geplant. Und Scheuermeier musste bekannt geben, dass die Bassersdorfer CVP mangels neuer Mitglieder aufgelöst wurde.

Appell gegen die EU

Im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung beleuchtete Kantonsrat und SVP-Präsident des Kantons Zürich, Konrad Langhart, die anstehenden Probleme im Kanton und in der Schweiz: «Wir müssen das Rahmenabkommen mit der EU verhindern, die Rasa-Initiative ablehnen und die Personenfreizügigkeit und die vom Bundesrat vorgeschlagene Energiestrategie ändern. Die Landesgrenzen müssen wieder besser kontrolliert werden.» Und Langhart stört die «Verhätschelung» im Strafvollzug. Er ermunterte die örtliche SVP dazu auf, mitzuhelfen, Wahlen zu gewinnen. (Zürcher Unterländer)